Gospelfriends wünschen sich männliche Sänger

Die Biberacher Gospelfriends haben ihr fünfjähriges Bestehen mit einem Stimmbildungs-Wochenende in Heiligkreuztal begangen. Zwei kompetente Stimmbildner und Chorleiter wurden für diese Weiterbildung gewonnen: Barbara Unseld und York Sommer.

Während Maike Biffar, Chorleiterin der Gospelfriends, einige neue Gospels mit dem Restchor einstudierte, zogen sich Kleingruppen zurück und bekamen eine intensive Schulung zur Atemtechnik, zur Klanggestaltung hoher und tiefer Töne, zur Verwendung von Stützen (Bauchatmung) sowie zum Einsingen durch Lippenflattern. Vor allem aber bekamen die Sänger die Gelegenheit, in Quartetten oder Duetten intensiv aufeinander zu hören und ein homogenes Klangbild zu erzielen. York Sommer machte den Chor vertraut mit einer neuartigen Stimmbildungstheorie und erstaunte mit einer Bandbreite an Gestaltungsmöglichkeiten der eigenen Stimme.

Bei der vorangegangenen Hauptversammlung des Vereins betonte Dirigentin Maike Biffar die Bedeutung persönlicher Ständchen anlässlich von Geburtstagen oder Trauerfeiern, die 2017 ganz besonders berührende Momente bereitet hätten. Sie sprach ihren Dank aus an Chormitglieder, Musiker, und den Vorsitzenden Franz Hoffmann. Auch der Dreifaltigkeitsgemeinde galt ein Dank für das Überlassen der Proberäume. Sie habe unverändert große Freude an der gemeinsamen Probearbeit, sagte Biffar.

Der Chor wünscht sich vor allem neue männliche Chormitglieder im Tenor und Bass. Für das kommende Chorjahr steht unter anderem ein Benefizkonzert im Juni zugunsten eines Waisenhauses in Tansania in der Klosterkirche Untermarchtal, eine Gottesdienstbegleitung am Afrika-Sonntag in der Dreifaltigkeitskirche und ein Benefizkonzert in und für die St. Martinskirche nach Abschluss der Renovierungsarbeiten an.