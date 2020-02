Goldbarren für die besten Absolventen

43 Mitarbeiter der Kreissparkasse Biberach haben eine zum Teil mehrjährige Weiterbildung, eine Ausbildung zum Bankkaufmann oder den Studiengang BWL Bank an der Dualen Hochschule absolviert.

So ließ sich eine Unternehmenskundenberaterin zur Real Estate Investment Analystin zertifizieren, ein Mitarbeiter zum Prozeßmanagement-Experten und eine Mitarbeiterin qualifizierte sich zur Immobilienbewerterin. Die verschiedenen Qualifizierungsprogramme im Bereich Privat- und Geschäftskunden nutzten sechs Mitarbeiter. Den zwölfmonatigen Studiengang zum Bankfachwirt an der Sparkassen-Akademie in Stuttgart beendeten acht Bankkaufleute mit Erfolg. Drei Mitarbeiter nutzten den Weiterbildungsweg an der Sparkassen-Hochschule beziehungsweise an der Fernhochschule der SRH in Riedlingen für ein berufsbegleitendes Studium. Zwei Mitarbeiter der Vermögen-Management haben sich nach ihren erfolgreichen Studiengängen „Estate Planning“ an der European Business School, beziehungsweise der Frankfurt School of Finance & Management und entsprechender Qualifikation vom Financial Planning Standards Board Deutschland (FPSB Deutschland) als Certified Foundation and Estate Planner zertifizieren lassen.

„Sie haben Durchhaltevermögen, Sachverstand, Zielstrebigkeit und eine beeindruckende Selbstdisziplin bewiesen“, lobte Vorstandsvorsitzender Martin Bücher alle Absolventen. „Wir brauchen gute Arbeitskräfte. Sie sind für uns ein Erfolgsfaktor. Deshalb fördern wir die Talente unserer Mitarbeiter mit nachhaltigen Weiterbildungen.“

Die 19 Auszubildenden, die ihren Bankabschluss jetzt in der Tasche haben, spornte Ausbildungsleiter Peter Scheible zum weiteren Lernen an. Mit Goldbarren und Silbermünzen belohnte Scheible die sieben besten Absolventen.