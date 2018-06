Glyphosateinsatz beim Öchsle verringert

Zum Thema Glyphosateinsatz beim Öchsle hat die Biberacher Kreisverwaltung im Umwelt- und Technikausschuss am Mittwochabend Stellung genommen. Kreisrat Josef Weber (Grüne) hatte angefragt, ob es nicht auch ohne Glyphosat ginge. Sein Wunsch sei ein glyphosatfreier Landkreis Biberach.

Beim Verkehrsministerium gab es kürzlich eine Besprechung mit Vertretern der Eisenbahninfrastrukturunternehmen. „Bisher gibt es leider keine echte Alternative zu Glyphosat“, sagt Ralf Miller, beim Landratsamt unter anderem zuständig für Infrastruktur. Das Unkrautvernichtungsmittel werde also auch weiterhin an der Bahnstrecke der Museumsbahn Öchsle eingesetzt. „Allerdings konnten wir durch genaues Berechnen und Auslitern der Wirkstoffmenge den Einsatz um rund ein Drittel verringern“, so Ralf Miller. „Wir sind aber in ständigem Austausch mit dem Verkehrsministerium und bleiben am Thema dran.“

Der Spritzmitteleinsatz diene ausschließlich der Betriebssicherheit. „Es muss gewährleistet sein, dass der Bahndamm frei von Bewuchs ist“, erklärt Miller. „Der Bewuchs zwischen Schiene und Fahrzeug kann zu gefährlichem Schlingern des Zugs führen.“

Vorerst ist Biobauer Josef Weber mit dieser Antwort zufrieden: „Ich bin sehr dankbar, dass der Kreis sich des Themas angenommen hat.“ Für ihn sei es schon einmal ein erster großer Schritt, die Menge an Glyphosat zu verringern. „Ich glaube, wir sind hier auf einem guten Weg.“