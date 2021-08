Glückspilze beenden ihre Schulzeit mit dem Werkrealschulabschluss

„Pechvogel oder Glückspilz“, unter diesem Motto feierten 16 Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren Eltern und Lehrern ihren Werkrealschulabschluss am Bischof-Sproll-Bildungszentrum. Unter Einhaltung der Hygieneregeln konnte in der festlich geschmückten neuen Aula in familiärem Rahmen eine sehr schöne Abschlussfeier stattfinden.

Der Feier wurde musikalisch durch ein Solostück von Lisa Ludwig eröffnet. Im anschließenden geistlichen Impuls, der von der Klasse und Lehrerin Nina Zembrot gemeinsam vorbereitet und vorgetragen wurde, standen unterschiedliche Sichtweisen auf das vergangene Schuljahr im Mittelpunkt. Trotz Corona konnte auf zahlreiche schöne und überraschende Situationen und Erlebnisse zurückgeblickt werden.

Der offizielle Teil der Abschlussfeier wurde durch eine Ansprache von Rektorin Alexandra Gaiser eingeleitet. Sie hob die gute und zielorientierte Zusammenarbeit der Eltern, Schüler und Schülerinnen und Lehrkräfte hervor, die maßgeblich zum erfolgreichen Abschluss beitrugen. Besonders beeindruckt zeigte sie sich von der Entwicklung von Kindern zu Jugendlichen des Abschlussjahrgangs, die einen bemerkenswert höflichen und wertschätzenden Umgang pflegen. Sowohl die Stärken des anderen wussten sie untereinander zu schätzen, als auch manch Eigenwilligkeit zu tolerieren.

Für die gute Elternarbeit und die Zusammenarbeit mit der Schulleitung erhielten die Elternvertreterinnen Denise Wetzel-Verreschi und Sonja Daiber-Maier einen Blumenstrauß sowie eine Urkunde. Im Namen der Eltern gratulierte Sonja Daiber-Maier den Absolventen und bedankte sich für das gute Miteinander. Im Anschluss daran erhielten die Schülerinnen und Schüler ihre Zeugnisse sowie die Belobigungen und Preise. Zum Abschlusszeugnis gab es jeweils das Bischof-Sproll-Mäppchen und das Biberacher „Schützengutsle“ überreicht. Den Hilde-Frey-Preis für den besten Abschluss in ihrer Klassenstufe am BSBZ erhielt Larissa Weinert.

Nach diesem Höhepunkt sprachen die Schülerinnen und Schüler ihren Dank aus. Sahra Scheffold und Annalena Albinger blickten auf ihre Zeit am BSBZ zurück und bedankten sich im Namen der Klasse bei allen Beteiligten für die Unterstützung während ihrer Schulzeit. Hierzu baten sie auch alle Fachlehrer auf die Bühne und übergaben dort kleine Aufmerksamkeiten. Zur Unterhaltung hatten die Schülerinnen und Schüler ein Quiz vorbereitet, in dem drei Lehrer ihr Wissen in verschiedenen Kategorien beweisen mussten. Nina Zembrot beschloss die Feier, indem sie den Schülerinnen und Schüler persönliche Wünsche mit auf ihren Weg gab und sie als „Glückspilze“ entließ.