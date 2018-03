Gleitschirmflieger gesucht

Der Gleitschirmclub Oberschwaben wünscht sich mehr junge Mitglieder und ist auf der Suche nach einem Fluggelände in der Region. Was den Reiz des Gleitschirmfliegens ausmacht, erklärt stellvertretend Albert Schneider. Der 69-Jährige ist Beisitzer im Vereinsvorstand.

Mit sieben Jahren hat Albert Schneider seine Leidenschaft entdeckt. Damals sei er von den Vögeln so begeistert gewesen, dass er mit einem Regenschirm bewaffnet von einem Hausdach in die Tiefe sprang. Er zog sich schwere Verletzungen zu – doch der Traum vom Fliegen blieb. Der junge Albert baute in seiner Freizeit unter anderem Modellflugzeuge. Doch das war nicht genug. Als 38-Jähriger hat er beim Wandern auf der Schwäbischen Alb zum ersten Mal einen Gleitschirmflieger beobachtet. „Da wusste ich, das will ich auch machen“, erinnert er sich.

Über die Alpen gleiten

Der heute 69-Jährige fliegt inzwischen 30 Jahre mit seinem Gleitschirm, hauptsächlich in den Allgäuer Alpen. Ihn reizen Streckenflüge besonders. „Ich habe es einmal geschafft, vom Nebelhorn aus 136 Kilometer weit zu fliegen“, sagt Albert Schneider. Das sei auch sein Wunsch für die Zukunft: Vom Nebelhorn zu starten und mindestens 100 Kilometer weit zu fliegen. „Mir liegen die Langstreckenflüge besonders“, sagt Schneider. Noch rund zehn Jahre will Schneider in den Himmel starten. Sein größter Traum sei eine Alpenüberquerung zu schaffen.

Schwerkraft überwinden

Das Besondere am Fliegen ist für Albert Schneider, sich vom Boden zu lösen, die Schwerkraft zu überwinden und die Welt von oben zu sehen. „Es wirkt in der Luft alles so unglaublich klein“, sagt Schneider. Außerdem könne er mit seinem Gleitschirm in Regionen fliegen, die er zu Fuß nicht erreichen kann wie die Gletschergebiete. Während eines Gleitschirmfluges könne er den Alltag komplett loslassen.

Der Gleitschirmclub Oberschwaben hat sich vor rund 25 Jahren in Ochsenhausen gegründet. Heute ist Biberach Vereinssitz, die Mitglieder stammen aus dem Landkreis Biberach und dem Raum Ehingen. Der Verein zählt 35 Mitglieder, doch viele davon sind schon älter und es kommen kaum junge Leute nach, die den Traum vom Fliegen teilen. „Es wäre schön, wenn sich jüngere und neue Mitglieder finden, die Lust auf unseren Verein haben“, sagt Beisitzer Albert Schneider.

Um mit einem Gleitschirm durch die Luft zu schweben, braucht man eine Ausbildung, die man bei entsprechenden Flugschulen machen kann. Dafür muss man mindestens 14 Jahre alt und körperlich relativ fit sein. Vereinsmitglied könne man aber auch ohne Schein werden. Auch Bergwanderer und Interessierte seien willkommen, sagt Schneider.

Aber nicht nur Mitglieder sucht der Verein: Auch ein Fluggelände, um das sogenannten Windenschleppverfahren anzubieten. Statt von einem Berg aus zu starten, wird der Gleitschirmfliegende dabei mit einer Winde in die Luft gezogen zu werden. Es bestehe die Idee, sich mit einem Luftsportverein zusammenzuschließen, der solch ein Gelände zur Verfügung habe. Noch sei aber nichts in trockenen Tüchern.

Was ist Gleitschirmfliegen?

Das Prinzip des Gleitschirms ist ähnlich wie das eines Drachens. Die 20 bis 30 Quadratmeter große Segelfläche füllt sich mit Luft auf. Je nachdem wie der Schirm im Wind steht, verringert oder erhöht sich die Geschwindigkeit. Bei guten Wetterverhältnissen sind Geschwindigkeiten bis etwa 45 Kilometer pro Stunde möglich, so Albert Schneider. Außerdem kann man mit dem Gleitschirm, bei einer entsprechenden Thermik, lange Strecken zurücklegen. Der Streckenrekord liegt laut dem Deutschen Hängegleiterverband bei über 500 Kilometern.

Das Problem bei solchen Langstreckenflügen ist es, dass der Gleitschirmflieger nicht weiß, wie weit genau er fliegen kann. „Den Großteil des Flugs plant man, während man fliegt“, erklärt Albert Schneider. Erst da sei absehbar, welche Aufwinde herrschen. Auf diese sind die Gleitschirmflieger angewiesen, um an Höhe zu gewinnen und dadurch weiter zu fliegen. Wo dann letztlich der Endpunkt des Flugs ist, ist nur schwer absehbar.

Neben dem Gleitschirm gehört zur Ausrüstung auch noch das sogenannte Gurtzeug, der Sitz des Piloten, das unten am Gleitschirm befestigt wird. Darüber hinaus gibt es auch technische Hilfsmittel wie ein Funkgerät, um mit anderen in Kontakt zu bleiben, und ein Gerät mit dem man die Flughöhe und Steig- und Sinkrate bestimmen kann. Je nachdem ob man eine gebrauchte oder neue Ausrüstung kauft, kann diese 2000 bis 3000 Euro kosten, so Schneider.