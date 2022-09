Gläubige wandern auf dem Oberschwäbischen Pilgerweg

Der Verein der Freunde und Förderer Oberschwäbischer Pilgerweg bietet am Samstag, 17. September, eine Pilgerwanderung zum Schutz des Lebens an. Anmeldungen sind noch bis Montag, 12. September, möglich, heißt es in einer Ankündigung.

„Wir pilgern und beten an diesem Tag für den Schutz des Lebens“, sagt Egon Oehler als Vorsitzender und Organisator. Das menschliche Leben, von seiner Empfängnis bis zu seinem Tod sei ein Geschenk Gottes. Deshalb sei es heilig, weil es immer mit Gott selber zu tun hat. „Wir bringen vor Gott unsere Bitten. Wir beten zu Maria, zur Gottesmutter, die ein beherztes „Ja“ zum Leben gesagt hat und ein Vorbild für uns Christen ist“, so Egon Oehler.

Start ist um 8.15 Uhr bei der Kirche in Unterstadion, wo sich die Teilnehmer treffen und mit einem Bus nach Schemmerhofen fahren. Bei der Wallfahrtskirche „Aufhofener Käpelle“ beginnt die Pilgerwanderung mit einem Gebet, einem Impuls und dem Pilgersegen, welcher von Pfarrer Kilian Krug gespendet wird. Unterwegs erleben die Pilger Gemeinschaft im Gebet, im Singen und in Zeiten der Stille. Zur Mittagszeit dürfen sich die Pilger mit einem Imbiss stärken. Ein Begleitfahrzeug versorgt die Pilger mit Getränken. Um 14 Uhr feiern die Pilger mit Pfarrer Dr. Stefan Sproll, der die Pilgerwanderung spirituell begleitet, in der Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Martinus in Oberstadion eine Andacht. Im Anschluss sind die Teilnehmer zu Kaffee und Kranzbrot eingeladen. Die letzte Etappe führt die Pilger zur Pfarr- und Wallfahrtskirche nach Unterstadion wo um 17 Uhr die Heilige Messe gefeiert wird. Das Ehepaar Rita und Egon Oehler freuen sich auf viele Pilger.

Der Preis je Teilnehmer, einschließlich Bustransfer, Mittagsimbiss, Kaffee und Kranzbrot sowie Getränke, beträgt 25 Euro. Kinder sind frei. Anmeldung unter Telefon 07581/2743 oder E-mail an info@oberschwaebischer-pilgerweg.de.