Glänzende Leistungen auch in Coronazeit

Während das vergangene Jahr den Hochschulalltag komplett auf den Kopf gestellt hat, hat sich eine Sache offensichtlich nicht verändert: Auch in Zeiten von Corona erbringen viele Studierende der Hochschule Biberach (HBC) ausgesprochen gute Leistungen und zeigen viel Engagement. „Vielleicht sogar mehr als zu normalen Zeiten verdienen diese Erfolge eine besondere Beachtung und Wertschätzung“, heißt es von Seiten der Hochschule. Statt die Studierenden wie üblich in der Aula zur Preisverleihung und Stipendienübergabe wortwörtlich auf die Bühne zu bitten, hat die HBC ihre Leistungsträgerinnen und Leistungsträger in diesem Jahr ins virtuelle „Spotlight“ gerückt.

In zwei Online-Veranstaltungen hat der Prorektor für Lebenslanges Lernen und Internationales, Professor Jens Winter, die Akademischen Feiern „Preisverleihung“ und „Netzwerktreffen Deutschlandstipendium“ moderiert und so insgesamt 85 Studierenden sowie Absolventinnen und Absolventen für ihre herausragenden Leistungen geehrt.

Neben erstklassigen Noten werden bei der Vergabe der Deutschlandstipendien auch die persönliche Entwicklung und gesellschaftliches Engagement berücksichtigt. Sei es im Kampf gegen den Klimawandel oder gegen soziale Ungerechtigkeit. „Unseren Stipendiatinnen und Stipendiaten fällt durch diese Ehrung für bereits Geleistetes eine besondere Rolle zu, denn die Ehrung wirkt prospektiv. Eine Auszeichnung impliziert neue Möglichkeiten und damit auch Verantwortung“, sagte Jens Winter. Eine Verantwortung, die Welt zu verändern und die Freiräume, die ein Stipendium bietet, sinnvoll einzusetzen.

Diese Aufgabe wird unter anderem Raphael Reber zu Teil. Der Student des Bauingenieurwesens hat ein Stipendium eines international aufgestellten Generalunternehmens erhalten: „Es bedeutet mir sehr viel eine Unterstützung von der Julius Berger International zu erhalten, nicht nur in finanzieller Hinsicht. Vor allem der Austausch mit dem Unternehmen und das Gefühl, unterstützt zu werden, treiben mich im Studium voran“, berichtet er.

Einen Ansporn, um ihr Studium voranzutreiben, braucht Naemi Maile hingegen nicht mehr. Die Absolventin des Studiengangs Energie-Ingenieurwesen hat mit dem Beenden ihres Bachelors bereits ein, wie sie sagt, erstes „Etappenziel im Leben“ erreicht. Als leidenschaftliche Läuferin weiß sie, wie es sich anfühlt, nach langer und anstrengender, aber auch schöner Zeit, ins Ziel einzulaufen. Neben dem Preis des Fördervereins GdF (Gesellschaft der Freunde und Absolventen der Hochschule Biberach) hat Naemi Maile zudem den Wettbewerb „Kreativstes Urkundenbild“ der HBC, der als Auflockerung der virtuellen Preisverleihung diente, gewonnen.

Nicht nur Studierende der Hochschule haben im vergangenen Jahr herausragende Arbeit geleistet. Mit Professor Gerhard Haimerl hat auch ein Lehrender der HBC einen Preis, für den Studiengang Bauingenieurwesen gestiftet von der Wolff & Müller Hoch- und Industriebau, erhalten.

Gerhard Haimerl wollte trotz oder gerade wegen der derzeit geltenden Reiseeinschränkungen die Internationalisierung am Laufen halten. Aus diesem Grund hat er die englischsprachige Vortragsreihe „International Business and Science Seminar“ ins Leben gerufen. „Wir konnten die im letzten Jahr etablierten digitalen Möglichkeiten nutzen, internationale Vorträge aus verschiedenen Ländern für unsere Studierenden online ganz unkompliziert zugänglich zu machen“, berichtet er. Eine zweite Besonderheit der Veranstaltung sei die studiengangübergreifende Organisation gewesen. Gemeinsam mit Professor Alexander Floß vom Studiengang Energie und Gebäudesysteme wurde den Studierenden eine breitere Palette an Themen angeboten, die allen in den Ingenieurstudiengängen rund um Bauen und Gebäude auch Eindrücke über die eigene Fachrichtung hinaus bieten.

„Dieses Beispiel zeigt, dass aus der digitalen Lehre durchaus Vorteile und neue Impulse gewonnen werden können und an der Hochschule Biberach trotz Corona und damit einhergehenden Änderungen Topleistungen möglich sind“, teilt die Hochschule mit. Diese gelte es zu würdigen, egal ob virtuell oder persönlich.