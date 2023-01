Giuseppe Passarelli bei der Expogast 2022 ausgezeichnet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vor kurzem fand die alle vier Jahre in Luxemburg stattfindende Gastromesse „Expogast“ statt. Die Messe ist zudem Austragungsort für einen der größten Kochwettbewerbe der Welt, den „Villeroy & Boch Culinary World Cup“. Bei diesem Wettbewerb kämpfen Teams und Einzelpersonen aus Dutzenden von Ländern in unterschiedlichsten Kategorien mit Talent und Einfallsreichtum um Auszeichnungen und den kulinarischen Weltmeistertitel.

Erneut nahm der Warthauser Chefkoch Giuseppe Passarelli an zwei Wettbewerben teil: dem „Classic Vegetable Carving“ und „Live Carving Fruits And Vegetables“. Giuseppe Passarelli, der sich die Kunst des Gemüse- und Früchteschnitzens selbst beigebracht hat, wurde bei beiden Wettbewerben ausgezeichnet. Beim Classic-Wettbewerb müssen die Teilnehmer mit vorbereiteten geschnitzten Kunstwerken eine Tischdekoration gestalten. Hier wurde G. Passarelli in diesem Jahr mit einem Diplom ausgezeichnet. Beim Live Carving schnitzten Teilnehmer vor den Augen der Jury innerhalb von drei Stunden aus mehreren Früchten ihre Kunstwerke. Für seine fünf live geschnitzten Kunstwerke aus Melone, Kürbis, Zucchini, Rote Beete und Winterrettich wurde er gar mit einer Silbermedaille ausgezeichnet. Damit qualifizierte er sich in die Finalrunde mit zwölf Teilnehmern. In dieser Runde wurde das Thema erst unmittelbar vor dem Schnitzen verkündet. Zum Thema „Meer“ kreierte G. Passarelli unter anderem einen Fisch, der mit einer bronzenen Medaille belohnt wurde.

Nach seiner erfolgreichen Teilnahme beim „Villeroy & Boch Culinary World Cup“ 2018 und der IKA/Olympiade der Köche bei der Intergastra 2020 in Stuttgart ist Giuseppe Passarelli (wie auch sein Bruder Marco, der in nach Luxemburg begleitet hatte) glücklich, zufrieden und mächtig stolz darüber, auch bei seiner dritten Teilnahme an diesen hochkarätigen internationalen Wettbewerben ausgezeichnet worden zu sein.