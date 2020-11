Gitarrenkurse im Familienzentrum

Das Familienzentrum Biberach bietet für Interessierte ab elf Jahren einen Gitarrenkurs für Anfänger in seinen Räumen in der Schulstraße 17 an. Der Kurs findet derzeit wegen der Corona-Pandemie ausschließlich im Einzelunterricht statt.

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, geplant sind vier Unterrichtseinheiten jeweils mittwochs ab dem 18. November bis 9. Dezember, in der Zeit von 14 bis 15 Uhr oder alternativ von 17 bis 18 Uhr. Dozentin Helga Maria Zandel vermittelt das Stimmen der Gitarre, die wichtigsten Grundakkorde sowie einfache strummings (Schlagmuster) zur Song- und Liedbegleitung. Mitzubringen sind: Gitarre mit Nylonsaiten, Schreibzeug, Lehrbuch: Gitarrenschule 1, „Accoustic Pop Guitar“ von Michael Langer. Die Gebühr beträgt 80 Euro.