Gipfeltreffen steigt in Mittelbuch

Eins gegen zwei oder Mittelbuch gegen Mittelbiberach: So heißen die Konkurrenten im Gipfeltreffen der Fußball-Kreisliga A I am kommenden Spieltag. Verfolger Erolzheim empfängt den SV Ochsenhausen II. Um Punkte im Kampf um den Klassenerhalt geht es in der Partie Haslach gegen Kirchdorf. Der Anpfiff in Dettingen ertönt am Sonntag um 13.15 Uhr und bei alle anderen Spielen um 15 Uhr.

Im Fokus des Spieltags steht das Spitzenspiel zwischen dem SV Mittelbuch und dem FC Mittelbiberach. Zwei Punkte trennen beide Mannschaften, wobei Mittelbuch bislang ein Spiel weniger bestritten hat. Im Klartext heißt das: Der SVM hat die bessere Ausgangssituation. Bei einem Remis würde alles beim Alten blieben. Auch weil der Dritte im Bunde, der BSC Berkheim, an diesem Wochenende spielfrei hat. Mittelbiberach schmerzt jetzt die Niederlage, die es am vergangenen Sonntag gegen Berkheim setzte. Der Gast muss in Mittelbuch angreifen und das kann nach hinten losgehen.

Wieder zurück ist der SV Erolzheim in der Spur. Nach dem 3:2-Erfolg beim FC Bellamont zeigt die Tendenz wieder nach oben. Der SV Ochsenhausen II darf die Reise nach Erolzheim antreten. Die Heimniederlage zuletzt gegen den SV Haslach verschlechterte die Situation des SV Ochsenhausen II im Kampf um den Klassenerhalt. Ob die Ochsenhauser in Erolzheim dies ausbügeln können, erscheint mehr als fraglich.

Beim SV Kirchdorf läuft bisher nicht viel zusammen. Erst acht Punkte haben die Illertaler auf dem Konto und reisen zum Kellerduell zum SV Haslach. Trotz des Erfolgs in Ochsenhausen blieb der SVH Tabellenletzter, aber ein Anfang wurde gemacht. Ein weiterer Sieg würde Haslach wohl von der roten Laterne befreien. Eine Niederlage würde den SVK endgültig im Tabellensumpf verschwinden lassen. Es steht für beide Mannschaften viel auf dem Spiel.

Kein leichtes Auswärtsspiel

Überraschend deutlich verlor der SV Dettingen II sein Auswärtsspiel bei der LJG Unterschwarzach. Der nach wie vor krisengeschüttelte SV Erlenmoos reist nun in Dettingen an. Erlenmoos verliert Spiele mit 0:1, die bei einer besseren Platzierung mit einem 1:0-Sieg enden würden. Aus dieser Situation kann sich der SVE aber nur selbst befreien. Dettingen II will wieder etwas gutmachen. Deshalb wird es für Erlenmoos kein leichtes Auswärtsspiel.

Zwei Tabellennachbarn treffen in der Partie SV Winterstettenstadt gegen die LJG Unterschwarzach aufeinander. Beide Teams haben das Ziel ja nicht in Kontakt mit den Kellerkindern zu kommen. Bisher scheint die Rechnung bei beiden aufzugehen. Eine Niederlage würde beiden Vereinen überhaupt nicht gefallen.

Tapfer nach vorn gearbeitet hat sich zuletzt der SV Muttensweiler, der zum Heimspiel den TSV Rot/Rot empfängt. Aber auch der TSV hat mittlerweile in der Kreisliga A Fuß gefasst, wie der 5:1-Heimsieg gegen Stafflangen zuletzt zeigte. Muttensweiler wird versuchen, den Gästen vor allem kämpferisch Paroli zu bieten. Die wiederum hoffen, am Sonntag mit ihren spielerischen Mitteln zum Erfolg zu kommen. Der TSV Rot/Rot fährt als leichter Favorit nach Muttensweiler.