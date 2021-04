Giovane Eisler kehrt zum FV Biberach zurück

Nach Andreas Wonschick (vom TSV Ummendorf) hat der FV Biberach einen weiteren externen Zugang für die Saison 2021/22 zu verzeichnen. Wie der Fußball-Landesligist mitteilt, kehrt Giovane Eisler nach einem Jahr vom FV Illertissen II zurück zu seinem Heimatverein, bei dem er alle Jugendmannschaften durchlaufen hat.

Zudem rücken die U19-Spieler Lukas Höchst, Atif Kavak, Tim Nußbaumer, Julian Schmidt, Jona Winkler und Kevin Wistuba in den Landesliga-Kader auf. „Als Perspektivspieler erhalten unsere jungen Spieler die Möglichkeit, in den Kader der Landesliga-Mannschaft zu kommen, als auch in unserer zweiten Mannschaft in der Kreisliga Spielpraxis zu sammeln“, wird FVB-Spielleiter Peter Schoch in der Mitteilung zitiert. Abgänge gebe es aktuell keine. „Wir sind gerade in den letzten Gesprächen mit den Spielern“, so Schoch.

Auch das Team um die erste Mannschaft bleibe mit Torwarttrainer Marc Kohlhöfer, der in gleicher Funktion auch beim FC Wacker Biberach tätig sein wird, und Physiotherapeut Dominik Imankus konstant besetzt. Schoch erhält nach FVB-Angaben künftig zusätzliche Unterstützung von Dragan Markovic im Scouting für die Aktivenmannschaften.