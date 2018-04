„Gigantische Zahl“: Immer mehr Senioren geben freiwillig Führerschein ab

Mehr als 100 Biberacher haben seit Jahresbeginn ihren Führerschein gegen eine Jahreskarte für den öffentlichen Nahverkehr eingetauscht. „Das ist eine gigantische Zahl“, freut sich Christian Walz vom städtischen Seniorenbüro. Seit Jahresanfang erhalten Bürger der Stadt ein kostenloses Ticket „65plus“ für das gesamte Ding-Gebiet, vorausgesetzt, sie entwerten ihren Führerschein und sind mindestens 65 Jahre alt. Diesen Schritt hat auch der 81-jährige Jens-Peter Hugger, der im Talfeld wohnt, gewagt.

Eine Zeitung am Kiosk kaufen, Lebensmittel besorgen oder Bummeln in der Innenstadt: Jens-Peter Hugger und seine Frau Hildegard nutzen für all dies einen der blauen Biberacher Stadtbusse, vorzugsweise die Linien eins und fünf. „2016 haben wir unser Auto weggetan, weil wir nur noch 500 Kilometer pro Jahr gefahren sind“, erzählt der Senior. Er habe es nicht mehr eingesehen, für ein Fahrzeug, das mehr steht als fährt, Versicherung, TÜV und Steuern zu bezahlen. Zumal die Zeiten, in denen sie beispielsweise ins Allgäu gefahren sind, vorbei seien: „Gesundheitlich geht das nicht mehr.“ Und so stellte sich für ihn auch wenig später die Frage:

Wozu brauche ich überhaupt noch einen Führerschein, wenn ich ohnehin keinen Pkw mehr habe?“

Lebensmittel mit einem Einkaufstrolley ließen sich auch ohne Auto fast mühelos transportieren. Aus diesen Gründen hat er vor wenigen Wochen seinen grauen Lappen mit Jugendbildnis aus den 50er-Jahren gegen ein kostenloses Ticket „65plus“ eingetauscht. Seine Frau tat es ihm gleich.

Vor- und Nachteile abgewogen

Von jetzt auf gleich hat er diese Entscheidung aber nicht gefällt. Etwa zweieinhalb Jahre hat er Für und Wider abgewogen. „Bei der ganzen Geschichte gibt es natürlich Pro und Contra“, schildert der gelernte Chemotechniker. Wer auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sei, könne nicht mehr so spontan von A nach B kommen. „Also habe ich überlegt, welche Argumente diesen Nachteil entkräften könnten“, so Hugger.

Dabei ist ihm eine ganze Reihe an Gründen eingefallen, warum es besser wäre, dauerhaft auf ein Auto zu verzichten: altersbedingte Unsicherheit im Straßenverkehr, keine Betriebs- und Fixkosten für ein Fahrzeug, keine Parkplatzsorgen, 15-Minuten-Takt im Busverkehr sowie ein wertvoller Beitrag für die Umwelt. „Und der letzte Tropfen, aktiv zu werden, war die Aktion mit der kostenlosen Jahreskarte“, sagt der Senior. Seine Entscheidung hat er nicht bereut: „Bis jetzt bin ich sehr zufrieden.“

Biberach als Modell für andere?

Seit 1. Januar bieten die Stadtwerke in Kooperation mit der Stadt die Tauschaktion für Bürger ab 65 Jahren an. Wer den Führerschein im Seniorenbüro abgibt, eine Verzichtserklärung unterschreibt und ein Antragsformular für den Erhalt des Tickets „65plus“ ausfüllt, erhält anschließend den kostenlosen Fahrschein für ein Jahr.

„Durch diese Aktion wollen wir Senioren den Umstieg vom Auto auf den Bus erleichtern und ihnen auch die Ängste vor dem ÖPNV nehmen“, erläutert Walz die Zielsetzung. Als die Aktion startete, war das Medieninteresse enorm. Zeitungen, Radiosender und Fernsehstationen in ganz Deutschland berichteten darüber. „Das hat uns überrascht, weil die Idee war ja nicht neu“, sagt Walz. So sei Biberach von ähnlichen Aktionen in Ulm und im Kreis Waldshut inspiriert worden. „Aber natürlich freut uns die breite Berichterstattung. Vielleicht können wir Modell für andere Regionen sein.“

Die Senioren verlassen sich meist auf ihre Erfahrung und vergessen Faktoren wie eine schlechter-gewordene Reaktionszeit. Jetzt werden verpflichtende Kontrollfahrten für Menschen ab 75 Jahre gefordert.

Laut ihm sind die Menschen, die ihren Führerschein abgeben, in der Regel zwischen Ende 70 und Ende 80 Jahre alt. „Es gibt natürlich auch Ausreißer“, schildert Walz. So habe er zwei bis drei Interessierte wegschicken müssen, weil sie noch keine 65 Jahre alt waren. „Wir haben den Gemeinderatsbeschluss nur für das Ticket ,65plus’“, sagt er und schiebt gleich hinterher: „Es besteht kein Handlungsbedarf, dies zu ändern.“ Hugger ist von der Tauschaktion übrigens so sehr angetan, dass er gar im Bekanntenkreis Werbung dafür macht: „Ich konnte auch eine ehemalige Arbeitskollegin davon überzeugen.“