Gewerkschaft NGG fordert kräftiges Lohn-Plus

Sie müssen jeden Cent zweimal umdrehen, aber steigende Lebenshaltungskosten bringen sie ans Limit: Im Landkreis Biberach arbeiten rund 6500 Menschen zum Niedriglohn – trotz Vollzeitjob haben. Darauf weist die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hin. Die NGG Ulm-Aalen-Göppingen verweist auf eine Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Demnach liegen elf Prozent aller Vollzeitbeschäftigten im Landkreis Biberach beim Einkommen unter der amtlichen Niedriglohnschwelle von derzeit 2344 Euro brutto im Monat. „In Restaurants, Hotels, Bäckereien und Metzgereien arbeiten besonders viele Menschen zu Mini-Löhnen. Die rasant steigenden Preise für Energie und Lebensmittel treffen sie mit voller Wucht“, sagt Karin Brugger. Für die Geschäftsführerin der NGG-Region Ulm-Aalen-Göppingen ist es deshalb nötig, „Lohn-Täler anzuheben“. Ziel sei es, möglichst viele Beschäftigte im Landkreis Biberach von einem „kräftigen Lohn-Plus“ profitieren zu lassen. „Wenn das neue Jahr eine Lohn-Headline hat, dann ‚10 Prozent plus X‘“, so Brugger. Neben dauerhaft höheren Löhnen und Gehältern will sich die NGG Ulm-Aalen-Göppingen zusätzlich auch für die kurzfristig wirksame Inflationsausgleichsprämie stark machen. „Bis zu 3000 Euro ohne Steuern und ohne Abgaben sind ein gutes und zusätzliches Instrument, das die Bundesregierung den Unternehmen an die Hand gegeben hat, um Beschäftigten über die Klippen der Krise zu helfen“, so Brugger.