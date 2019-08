Geweihte Kräuter sollen Menschen schützen

In der Stadtpfarrkirche in Biberach wurde das nachgeholte Hochfest Mariä Himmelfahrt und das Patroziniumfest gefeiert. Das seit dem 5. Jahrhundert begangene Fest, ist in Teilen Bayerns und Österreich ein offizieller Feiertag, während es in Baden-Württemberg nicht mehr der Fall ist.

Pfarrer Paul Odoeme segnete zu Beginn der Zeremonie die zusammengebundenen Kräuterbüschel. Der bestehen aus sieben verschiedene Kräuter: Von den Melissen zu den Rosen bis zur Schafgarbe werden die Kräuter und Gewächse gesegnet. Dabei wird die Zahl sieben als heilige Zahl betrachtet, die sich durch die Wochentage, die sieben Todsünden und sieben Tugenden durchzieht. Die Predigt von Pfarrer Odoeme erinnerte an die Verfolgung und Ausgrenzung von Christen wegen ihres Glaubens.

Er forderte, dass man sich klarer zum Glauben bekennen solle, so wie Maria, die durch das Leid, das den Menschen nicht fremd ist, zu Jesus stand. „Maria geht mit uns diesen Weg, damit die Welt menschlicher wird. Denn Glaube stärkt durch regelmäßiges praktizieren, damit wird unser Glaube auch sichtbar“, so Odoeme.

Laut Legende sollen die Kräuter an das leerstehende Grab Mariens erinnern, in dem die Apostel anstatt des Leichnams Rosen gefunden hätten. Kräuter haben wieder stark an Bedeutung gewonnen. Viele Zeitschriften, Bücher und Seminare vermitteln das Wissen, das die Natur in den Heilkräutern schenkt. Im Volksmund ranken sich viele Sprüche um das Mariä Himmelfahrt Fest, so beispielsweise: „Um Himmelfahrt, das wisse, gibt es die ersten Nüsse.“

Viele Menschen besuchten an Mariä Himmelfahrt am Sonntagmorgen die Stadtpfarrkirche, wo auch das Patroziniumsfest stattfand. Die heilige Messe begann und endete mit einem Marienlied. Die vom Pfarrer gesegneten Kräuterbüschel wurden von den Biberacher Katholiken in die Häuser im „Herrgottswinkel“ niedergelegt, um die Menschen zu schützen, in den Ställen sollen die Kräuter das Vieh beschützen.