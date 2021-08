„Fit im Alltag“ heißt ein Gesundheitsangebot für Senioren, das die TG Biberach zusammen mit der BKK VerbundPlus anbietet. Die Teilnahme ist sowohl im TG-Sportcenter als auch per Internet von zu Hause aus möglich.

Kleine Bewegungsübungen in den Alltag zu integrieren ist oftmals gar nicht so einfach. Dabei sind gerade diese „kleinen“ Übungen so elementar wichtig, um lange und selbstbestimmt und aktiv zu sein. Schon kleine Kräftigungs- und Dehnübungen können bei regelmäßiger Durchführung bereits große Erfolge zum Beispiel auf die aktive Körperhaltung und verbesserte Beweglichkeit erzielen.

Deshalb bietet die TG Biberach in Zusammenarbeit mit der BKK VerbundPlus ein Hybridprojekt an. Ab 14. September wird bis Mitte Dezember mit einer begrenzen Teilnehmerzahl im TG Sportcenter in der Leipzigstraße 26 und mit einer weitaus größeren Teilnehmerzahl online via Zoom gemeinsam trainiert. Die Kursinhalte setzten sich dabei blockweise aus den Themenpunkten Hockergymnastik, Pilates, Osteoporose-Gymnastik und Entspannungsverfahren zusammen.

Der Themenblock Hockergymnastik bietet eine Vielzahl funktioneller Übungen im Sitzen zur Kräftigung, Schulung des Gleichgewichts und Förderung der Beweglichkeit. Es erfolgt ein systematisches Ganzkörpertraining mit Fokus auf der Tiefenmuskulatur, Bauch, Rücken und Beckenboden.

Beim Pilatestraining auf der Matte wird nach den Grundprinzipien von Josef Pilates trainiert: Konzentration, bewusste Atmung, Zentrierung, Kontrolle, Bewegungsfluss, Koordination und Entspannung – ein ganzheitliches Training, das auch die tiefliegenden, kleinen und die schwächeren Muskelgruppen anspricht.

Die Osteoporose-Gymnastik legt den Fokus auf eine leichte Gymnastik mit gezielten Bewegungsabläufen unter Zug und Druck zur Förderung des Knochenaufbaus.

Abgerundet durch die Entspannungsverfahren wird mit verschiedenen Entspannungstechniken die körperliche und seelische Anspannung reduzieren und das allgemeine Wohlbefinden fördern.

Zur Unterstützung dieses Online- und Präsenzangebots erhält jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer drei Übungsbroschüren per Post nach Hause gesendet, um die erlernten Übungen nach Projektende selbstständig fortzusetzen.

Start des Kurses ist der 14. September. Trainiert wird immer dienstags von 10.30 bis 11.15 Uhr und donnerstags von 14 bis 14.45 Uhr. Es kann flexibel an einem oder an beiden Terminen teilgenommen werden. Der Kurs läuft bis Mitte Dezember 2021.

Wahlweise wird zu Hause via Zoom oder im TG Sportcenter in der Leipzigstraße 26 in Biberach trainiert. Die Teilnahme ist komplett kostenfrei. Die BKK VerbundPlus fördert dieses Projekt zu 100 Prozent.

Mitmachen können alle Senioren, unabhängig von einer TG-Mitgliedschaft. Die Teilnehmerzahl im TG- Sportcenter ist jedoch limitiert