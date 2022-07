Gesundheitsamt empfiehlt Masken - Vorsicht auf dem Schützenfest

Die Corona-Zahlen steigen und das Biberacher Schützenfest rückt näher. Zwei Dinge, die eigentlich nicht gut zusammenpassen. Auch das Kreisgesundheitsamt blickt mit Sorge auf das bevorstehende Lieblingsfest der Biberacherinnen und Biberacher. Es gibt jedoch ein paar kleine Regeln, die man einhalten kann, um sich und andere vor Ansteckung zu schützen.

Seit Anfang Juni steigen die Corona-Zahlen und somit auch die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Biberach deutlich an. Während die Inzidenz am 1. Juni bei einem Wert von nur 128 lag, ist sie nun bereits auf einen Wert von 847 (Stand 7. Juli 2022) gestiegen. Aktuell gelten laut Kreisgesundheitsamt mehr als 2500 Menschen infiziert.

Coronavirus macht schnell die Runde

„Es zeigt sich unter den neuen Omikron-Sublinien BA.4 und BA.5 mit erhöhter Übertragbarkeit und Wegfall der meisten Corona-Maßnahmen ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen“, sagt Levent Gecgüner, stellvertretender Leiter des Kreisgesundheitsamts. Durch den Anstieg der Fallzahlen steige auch das Infektionsrisiko, da mehrere Menschen, insbesondere bei großen Veranstaltungen, das Coronavirus weitergeben könnten.

Und die Zahlen dürften wohl noch höher liegen, da sich auch nicht alle Menschen auf das Virus testen. „Durch Wegfall der Zugangsbeschränkungen, 3G am Arbeitsplatz, Wegfall der Quarantänepflicht für Kontaktpersonen und Haushaltsangehörige besteht keine Verpflichtung mehr sich auf das Coronavirus testen zu lassen“, so der stellvertretende Gesundheitsamtsleiter. Ob sich die positiven Fälle seit dem Laupheimer Heimat- und Kinderfest oder auch dem Kreismusikfest in Hochdorf gehäuft hätten, lasse sich deshalb auch nicht mit Sicherheit sagen.

„Ich hoffe, dass wir in Biberach nach dem Schützenfest, nicht dazu beitragen, die Inzidenz weiter zu erhöhen“, sagt Rainer Fuchs, Vorsitzender der Stiftung Schützendirektion. „Wir haben uns irgendwann dazu entschieden, alle Veranstaltungen auf grün zu stellen und haben das aktuelle Geschehen aber sehr genau im Blick.“ Am Ende müsse jeder Einzelne für sich entscheiden, ob er sich dem Risiko aussetzt oder nicht. „Wir machen hier ein Angebot. Wer es annimmt, über den freuen wir uns. Wenn aber jemand lieber zu Hause bleibt, ist das auch völlig verständlich.“

Mund-Nasen-Schutz hilft immer

Denn klar ist, wer sich und andere schützen möchte, kann das mit den bekannten Schutzmaßnahmen tun: Das Gesundheitsamt empfiehlt, auch wenn es keine Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes gibt, in Innenräumen und auch im Freien, wo der Abstand nicht eingehalten werden kann, eine Maske zu tragen. „Personen mit Symptomen sollten vom Besuch des Schützenfests absehen, zu Hause bleiben und Kontakte meiden“, sagt Levent Gecgüner. „Durch die gut bekannten und im Rahmen der Pandemie geübten Maßnahmen AHA+L (Abstand, Händedesinfektion, Mund-Nasen-Schutz und Lüften) kann das Risiko einer Ansteckung reduziert werden.“

Insbesondere Menschen mit erhöhtem Risiko für einen schweren Verlauf, wie zum Beispiel ältere Menschen oder Personen mit chronischen Erkrankungen, sollten, wenn möglich, eine FFP2-Maske tragen und den Aufenthalt in Innenräumen vermeiden. Das Ansteckungsrisiko in Innenräumen sei besonders hoch, insbesondere, wenn keine Masken getragen werden, nicht ausreichend gelüftet wird, viele Menschen zusammentreffen und die Fallzahlen hoch sind.

Auch wenn die Voraussetzungen nicht optimal sind, freut sich die Schützendirektion dennoch sehr aufs Fest: „Wir brauchen das Schützenfest, vor allem auch für die Motivation für 2023“, sagt Rainer Fuchs.