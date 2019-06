Gesucht: Wo liegt der schönste Badesee in der Region?

Das Hitzehoch „Ulla“ sorgt in dieser Woche auch im Landkreis Biberach für Backofen-Wetter. Die Temperaturen können laut Prognosen auf bis zu 38 Grad steigen, weshalb unzählige Menschen Abkühlung in einem der vielen Badeseen in der Region suchen dürften. Doch welche Badestelle ist die schönste im Kreis Biberach? Stimmen Sie jetzt für ihren Favoriten ab.

Allein im Kreis Biberach gibt es mehr als 50 Seen, in denen theoretisch gebadet werden kann. 13 davon werden überwacht, sodass sich Interessierte im Internet unter anderem über die Sauberkeit des Gewässers informieren können. An dieser Liste orientiert sich auch die Abstimmung auf „Schwäbische.de“.

Egal, ob Olzreuter Badesee, Zeller See, Freibad Zuben, Schwarzachtaler See, Badesee Sinningen, Laupheimer Parkbad sowie Surfsee, Ellmannsweiler Badesee, Ziegelweiher, Baggersee Alberweiler, Baggersee Schwendi, Badesee Ummendorf oder Freibad Uttenweiler – alle Seen haben laut der Landesanstalt für Umwelt eine gute beziehungsweise ausgezeichnete Qualität zum Baden.

Wenn Sie für ihren Favoriten abstimmen möchten, dann klicken Sie auf das grüne beziehungsweise rote Dreieck. Der Favorit mit den meisten Stimmen steht in der Liste oben.

Ihr Lieblingssee ist in der Abstimmung nicht vertreten? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an redaktion.biberach@schwaebische.de. Erklären Sie uns in der E-Mail, wo die Badestelle liegt, was ihnen an dieser besonders gut gefällt und fügen Sie ein Foto an.

Tipps für einen sicheren Badespaß:

Die sommerlichen Temperaturen locken die Menschen an die Badeseen und Flüsse in der Region.