Gesucht: Die schönsten Urlaubsfotos unserer Leser

Die „Schwäbische Zeitung Biberach“ sucht auch im Sommer 2019 wieder das schönste Urlaubsfoto der Leserinnen und Leser. Wenn Sie also in den kommenden Ferienwochen ein schönes Urlaubsfoto von sich oder ihren Lieben machen – egal ob vom Tagesausflug oder der Fernreise – dann schicken Sie es per E-Mail an

redaktion.biberach@schwaebische.de

Bitte als Betreff „Urlaubsfoto“ sowie Ihre vollständige Adresse und Telefonnummer angeben. Erklären Sie kurz, wer und was auf dem Foto zu sehen ist. Die Siegerfotos werden nach den Sommerferien von einer Jury gekürt. Pro Einsender sind maximal zwei Fotos möglich. Zu gewinnen gibt es unter anderem je zwei Tagestickets für den Europa-Park Rust sowie zwei mal zwei Tagestickets für das Ravensburger Spieleland. Einsendeschluss ist der 8. September. Die Gewinner werden von der Redaktion benachrichtigt.

Sandra Behmüller hat ihre vierjährige Tochter Loreen beim entspannt Sonnenbaden in einer alten Zuberwanne fotografiert. „Die wir im Garten zum ,Getzla’ aufgestellt“, schreibt sie. (Foto: Sandra Behmüller) Almut Bruschke-Reimer aus Biberach war mit ihrem Cousin im Audi-Museun in Ingolstadt und ist dort auf dieses Ausstellungsstück aus der Heimat gestoßen. (Foto: Almut Bruschke-Reimer) Sophia Schuster aus Biberach war mit ihrem Sohn Bruno in Konstanz am Bodensee. (Foto: Sophia Schuster) Ilona Ulrich aus Haslach war auf der Insel Helgoland. (Foto: Ilona Ulrich) Dort gibt es auch einen schönen Friedhof mit Hortensien. (Foto: Ilona Ulrich) Tessa Seemann aus Birkenhard am Strand in Süd-Frankreich am Abend. (Foto: Helen Seemann) Rainer Jerg aus Mietingen hat mit seinem Kumpel Frank Bogenrieder den Mount Pinatubo auf den Philippinen bestiegen. (Foto: Rainer Jerg) Simon Knupfer aus Erlenmoos hat Emil (8) und Pauline (10) beim Sprung von einem Motorboot in den Molvenosee geknipst. (Foto: Simon Knupfer) Susanne Späth-Häußler wanderte vom Gampenpass bei Tisens von 1518 m zum Laugensee, einem Bergsee in 2220 m Höhe, wo dieser Anblick für die Anstrengungen entschädigte. (Foto: Susanne Späth-Häußler) Philippe Pieper aus Bibarach ist in Finnland Rentieren auf der Straße begegnet. (Foto: Philippe Pieper) Philippe Pieper aus Biberach war außerdem in Norwegen und hat dort eine kleine bewohnte Insel in der Barentsee nahe dem Nordkap besucht. (Foto: Philippe Pieper) Christoph Kubik aus Biberach mit Tochter Letizia am Stuibenfall (Österreich). (Foto: Christoph Kubik) Auch zu Hause kann es schön sein: Jennifer Gürtners Tochter Emely plantscht daheim in Eberhardzell. (Foto: Jennifer Gürtner) Jennifer Gürtner aus Eberhardzell war mit ihrem Mann Simon und ihrer Tochter Emely in Italien. Für Emely war es der allerersten Strandurlaub in Italien. Tochter und Papa haben sich gekonnt eine Gesichtsmaske aus Sand gezaubert. (Foto: Jennifer Gürtner) 1 von 1

Eine Auswahl der Fotos werden in den nächsten Wochen in der SZ veröffentlicht, außerdem sind die eingesandten Fotos im Internet in einer Bildergalerie auf schwäbische.de zu sehen, die fortlaufend aktualisiert wird.

Die Teilnehmer erklären sich mit der Einsendung eines Fotos deshalb mit dessen Veröffentlichung auf schwäbische.de und in der Tageszeitung einverstanden.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel sichert der Einsender außerdem zu, dass alle auf dem Bild abgebildeten Personen mit der Veröffentlichung einverstanden sind (gemäß §22 KunstUrhG). Die Schwäbischer Verlag GmbH & Co. KG Drexler, Gessler mit allen konzernzugehörigen Firmen werden mit sofortiger Wirkung von allen denkbaren Ansprüchen freigestellt, die aus der Veröffentlichung des Fotos herrühren können.