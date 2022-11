Gespräch über Gewaltfreiheit in kriegerischen Zeiten

Das Biberacher Friedensbündnis lädt für Sonntag, 20. November, um 17 Uhr zu einem Vortrag mit anschließendem Gedankenaustausch mit Richard Bösch ins Gemeindezentrum St. Martin, Kirchplatz 3-4 in Biberach, ein. Der Biberacher Musiker Andreas „Aja“ Gratz wird die Veranstaltung mit Friedensliedern aus verschiedenen Epochen musikalisch umrahmen,heißt es in einer Vorschau.

Gibt es in der aktuellen Situation Alternativen zur Aufrüstung? Oder war „Frieden schaffen ohne Waffen“ eine Schnapsidee? Richard Bösch geht in seinem Vortrag der Frage nach, ob in der Spannung von friedensethischen Überzeugungen und dem konkreten Engagement für einen gerechten Frieden in der gegenwärtigen Situation, aber auch in der Kirche, in der Gesellschaft und der Welt insgesamt, ein konstruktiver, verantwortbarer Weg gefunden werden kann. Die internationale katholische Friedensbewegung pax christi ist für einen solchen Weg immer wieder eingetreten.

Richard Bösch ist seit 2016 Referent für Friedensbildung und Geschäftsführer des pax christi Diözesanverbands Rottenburg-Stuttgart. Als Politikwissenschaftler mit Schwerpunkten im Bereich Internationale Beziehungen lehrte und forschte er am Lehrstuhl für Friedens- und Konfliktforschung der Universität Augsburg. Er hat Politikwissenschaft und Geographie in Tübingen und Paris studiert.

Der Eintritt zum Vortrag ist frei. Weitere Informationen gibt es per E-Mail an info@friedensbuendnis-bc.de oder auf www.friedensbuendnis-bc.de.