Gesprächsstoff: Rettungsdienst

Nachtschichten, Stress, immer volle Leistungsbereitschaft: Die Rettungsdienste machen einen unglaublichen Job. Und der ist nicht immer einfach – unter anderem deshalb, weil Rettungssanitäter in nur maximal 15 Minuten vor Ort sein sollen. Das sieht das Rettungsdienstgesetz in Baden-Württemberg vor. Wie schnell der Rettungsdienst in der Region vor Ort ist und wie die Qualität des Rettungswesens bemessen werden kann, darüber haben wir mit Vertretern des Deutschen Roten Kreuzes in Biberach gesprochen.