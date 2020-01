Gespräche über Literatur, Politik und Philosophie

Welches Buch liegt wem besonders am Herzen und warum? Beim Literarischen Salon der Wieland-Stiftung stellen jeweils fünf Personen ihre aktuelle Lieblingslektüre vor. Mit dabei sind beim dritten Literarischen Salon am Freitag, 31. Januar, 19.30 Uhr im Komödienhaus (erstes Obergeschoss) Stefan Brand, Geschäftsführer Vollmer Werke; Sarah Seidel, Universität Konstanz; Manfred Buck, Präsident des Dramatischen Vereins und Sandra Binder, Fantasy-Autorin aus Biberach. Landrat Heiko Schmid kann aufgrund beruflicher Verpflichtungen nicht wie geplant am Literarischen Salon teilnehmen. Die Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kultur aus Biberach und Umgebung sprechen bei diesem Format der Wieland-Stiftung über ihre Lieblingsbücher. Zusätzlich wird auch jeweils ein externer Gast eingeladen. Das Quintett gibt Einblicke in die persönliche Lieblingslektüre und kommt sowohl miteinander als auch mit dem Publikum über literarische, politische und philosophische Themen ins Gespräch.

Der Literarische Salon findet in heimeliger Atmosphäre im Proberaum des Dramatischen Vereins im ersten Obergeschoss des Komödienhauses statt. Moderiert wird der Abend von Kerstin Bönsch, Geschäftsführerin der Wieland-Stiftung. Die Idee des Literarischen Salons geht zurück auf Sophie von La Roche. Im 18. Jahrhundert haben literarische Salons im deutschsprachigen Raum Konjunktur – als regelmäßige gesellige Zusammenkünfte intellektueller Kreise. Alle Salons verbindet, dass sie von Frauen initiiert werden. Eine davon ist Sophie von La Roche, Wielands ehemalige Verlobte und entfernte Cousine. Nach ihrem Durchbruch als Bestsellerautorin führt La Roche einen Salon, in dem beispielsweise auch Goethe verkehrt. In Erinnerung an La Roche möchte die Wieland-Stiftung mit dem Literarischen Salon eine Austauschplattform bieten.