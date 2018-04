Geschwisterkinder stehen im Zentrum

Mit härteren Gesetzen will die Bundesregierung die Gewalt gegen Polizisten eindämmen. Die CDU in Baden-Württemberg will aber noch mehr tun, um Beamte, Rettungskräfte und Feuerwehrleute zu schützen. Generalsekretär Manuel Hagel wünscht sich ein konsequenteres Vorgehen der Justiz. Vorbild ist ein Projekt der Staatsanwaltschaft Offenburg.

Dort gilt seit 2016 eine neue Ermittlungskonzeption für Fälle, in denen Polizisten oder Beamte der Ordnungsämter angegriffen oder beleidigt werden.