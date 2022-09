Geschichte hautnah erleben

„KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“ lautet das diesjährige Motto des europaweiten „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag, 11. September. Alle Eintritte und Führungen, die im Rahmen der Veranstaltung stattfinden, sind kostenfrei. Das teilt die Stadtverwaltung Biberach in einem Schreiben mit.

Nur an wenigen Denkmalen ist die Zeit spurlos vorüber gegangen. Historische Narben, Ergänzungen, Umbauten – all das erzählt viel über ein Bauwerk und die Menschen, die daran arbeiteten und darin lebten. Auch auf den alten Friedhöfen, in ihren Kirchen und Anlagen lassen sich Spuren vergangener Tage entdecken und die Grabmale zeugen von Menschen, die Wichtiges (vielleicht auch ganz Unwichtiges) bewirkt haben. Tourismus Biberach lädt ein, am diesjährigen Denkmaltag selbst auf Spurensuche zu gehen und faszinierende, merkwürdige, bewundernswerte und bewegende Geschichten zu entdecken.

Im Töpferhaus am Weberberg werden um 10.30 Uhr und 11.45 Uhr Führung mit Bernd Otto angeboten. Diese dauern etwa 30 Minuten. Die Teilnehmerzahl ist je Führung auf 20 Personen begrenzt. Das Haus Engelgasse 5 ist ein spätmittelalterliches Händlerhaus von 1421 und ist somit bereits seit über 600 Jahren Teil des Biberacher Stadtbildes. Eine kurze Führung durch das Haus zeigt verborgene historische Schätze, die vom Besitzer liebevoll erhalten und gepflegt werden. Direkt vor dem Töpferhaus verkauft der Verein Bauhütte Simultaneum von 11 bis 13 Uhr Essen und Getränke.

In direkter Nachbarschaft des Töpferhauses, im Haus Webergasse 19 (Architekten am Weberberg), besteht außerdem die Möglichkeit, einen ehemaligen Weberkeller von 11 bis 13 Uhr zu besichtigen. Führungen gibt es bei Bedarf.

Vor 150 Jahren wurde der Rote Bau etwa 500 Meter südlich der Altstadt auf freiem Feld errichtet. Schon die Bezeichnung dieses in Biberach einzigartigen Schichtbacksteinbaus deutet darauf hin, wie ungewöhnlich die Verwendung dieses Baumaterials damals in Biberach war und so ist der Rote Bau heute ein imposantes Zeugnis der Gründerzeit, die in Biberach nur wenige bauliche Spuren hinterlassen hat. Hier gibt es um 12.30 Uhr und 13.30 Uhr Führungen mit Architekt Christoph Haug, Treffpunkt: Eingang Haus der Archive, Waldseer Straße 31.

Schon im 17. Jahrhundert wurden die Gebäude in der Zwingergasse 10/12 als Doppelhaus erbaut. Seit 2010 leerstehend, werden die denkmalgeschützten Wohnhäuser nun saniert und nach Fertigstellung als Wohnungen vermietet. Das Architekturbüro Wagner informiert um 10.30 und 11.30 Uhr vor den Gebäuden über die spannende Sanierung. Das Betreten der Häuser ist leider nicht möglich.

Das Hugo-Häring-Haus, Mettenberger Weg 17, ist am 11. September von 14.30 bis 16.30 Uhr geöffnet, eine Führung mit Hochbauamtsleiter Siegfried Kopf-Jasinski gibt es um 15 Uhr.

Das Familienzentrum in der Schulstraße 17 ist ein wahrer Zeitzeuge. Der südliche Teil des Hauses wurde circa 1530 erbaut, der nördliche Teil 1826 angebaut. Innen wurde das Haus schon häufig umgestaltet und prädestiniert für eine Spurensuche – geöffnet ist es von 11 bis 16 Uhr.

Auch die Heilig-Geist-Kirche und der Alte Evangelische Friedhof sind Orte der Biberacher Geschichte. Die Führung beginnt um 15 Uhr mit Stefan Ott (Friedhof) und Pfarrer Heinzelmann (Heilig-Geist-Kirche). Diese dauert etwa 1,5 Stunden, Treffpunkt ist am Eingang evangelischer Friedhof, Ulmer Straße 10.