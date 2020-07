Geschäftsführer der Diakonischen Bezirksstelle verabschiedet

Nach 38 Jahren im Dienst der Diakonischen Bezirksstelle Biberach, davon 35 Jahre als ihr Geschäftsführer, ist Hans Reichenzer mit einem Gottesdienst in der Biberacher Friedenskirche in den Ruhestand verabschiedet worden.

Die Feier wurde zum Stelldichein nicht nur der aktiven und ehemaligen Mitarbeiter sondern vieler Kollegen aus kirchlichen, staatlichen und sozialen Einrichtungen, Behörden und Initiativen, mit denen Reichenzer in seiner Berufslaufbahn zusammengearbeitet hatte. Diakoniepfarrer Peter Schmogro würdigte Reichenzer Wirken, der den Grundstein für die fachliche Weiterentwicklung der damaligen psychosozialen Beratungsstelle hinein in die Bereiche Altenhilfe, Sozialpsychiatrie, Beschäftigungsförderung sowie die späteren Diakonieläden gelegt hatte und dabei immer die Rückbindung an die Kirche und den theologisch-politischen Dialog gesucht hat.

Reichenzer Berufsvita begann mit der Ausbildung zum Maschinenschlosser bei Vollmer/Biberach, bevor er nach Abschluss der Fachhochschulreife das Studium der Sozialpädagogik aufnahm, wo er nach eigenen Worten „alles mitnahm, was es gegeben hat: Jugendarbeit, Erwachsenenbildung, Sozialpsychiatrie, Altenarbeit…“. Vor allem die Berührung mit der Gemeinwesenarbeit bei der Stadt Friedrichshafen – einem in den 1980er-Jahren noch weitgehend unbekannten sozialpädagogischen Ansatz – war für ihn prägend und hat er in Biberach weiterverfolgt. Die Arbeit in Netzwerken war ihm stets ein Anliegen, dies betonte Reichenzer auch bei seinen Abschiedsworten. Auf die „gute Nachbarschaft“ nicht nur zuhause sondern auch im beruflichen Miteinander komme es an und bedankte sich ausdrücklich für die erfolgreiche ökumenische Zusammenarbeit mit der Caritas und Landkreis.

Thomas Opitz, neuer Geschäftsführer der Diakonischen Bezirksstelle seit Ende 2018, sowie die Kolleginnen Katja Bart, Julia Blessing, Marianne Dorsch und Elisa Sachs stellten ihr musikalisches Können unter Beweis und bedankten sich mit mehreren musikalischen Beiträgen bei ihrem Kollegen Reichenzer, der seinen Beruf mit viel Humor und großer Menschlichkeit ausgeübt habe. Sie überreichten ihm und seiner Ehefrau einen Leiterwagen voller Geschenke.