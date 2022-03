Gesamtsiege für Melzer und Pitsch

Das Finale der Kanzi-Cup-Serie ist am Grenzwieslift in Oberjoch ausgetragen worden. Die Skirennen wurden zum ersten Mal im Parallelmodus ausgefahren und brachten gute Ergebnisse für die TG Biberach.

Im fünften Rennen der Kanzi-Cup-Serie war dabei nur die Addition der Laufzeiten aus beiden Durchgängen maßgebend. Bei den jüngsten Rennläufern in der Klasse U8 wurde Antonia Adamski Sechste. Bei den Jungen gewann Felix Stöferle, Noah Osterspey erreichte Platz vier. Seine Schwester Hanna Marie Osterspey belegte denselben Platz in der U10. In der gleichen Altersklasse landete Stefan Stöferle auf Rang drei, Ludwig Felder Elfter. Ebenfalls Platz elf erreichte Josina Friedrich (U12). Den vierten Platz belegten jeweils in der U14 Lena Ströbele und Elias Osterspey. Franziska Zenzen (U14) kam auf als 15. ins Ziel. In der Klasse U16 siegte Luna Pitsch, Finja Friedrich wurde Fünfte. Bei den Jungen gelang Julian Ströbele als Dritter der Sprung aufs Podest, Leon Maier wurde Zehnter. Maike Melzer gewann die U21-Konkurrenz. Nicht ins Ziel kamen Jakob Zenzen, Theo Felder (beide U12) und Mario Stöferle (U14).

Rennen Nummer sechs wurde im klassischen K.-o.-System ausgefahren. Die Nachwuchssportler des Ski-Rennteams der TG Biberach zeigten dabei starke Leistungen, in sechs Klassen erreichte je ein TG-Athlet das Finale. Elias Osterspey behielt auch hier die Nerven und setzte sich im Finale der U14 durch. Felix Stöferle, Lena Ströbele, Luna Pitsch, Julian Ströbele und Maike Melzer mussten sich derweil geschlagen geben. Im kleinen Finale gewannen Hannah Marie Osterspey, Stefan Stöferle und Theo Felder jeweils ihre Läufe. Den vierten Platz belegten Antonia Adamski und Noah Osterspey. Finja Friedrich schied im Viertelfinale aus. Leon Maier, Franziska Zenzen, Ludwig Felder, Josina Friedrich und Jakob Zenzen scheiterten bereits im Achtelfinale.

In der Endabrechnung holten sich Luna Pitsch und Maike Melzer nach sechs Bezirkscups-Rennen den Gesamtsieg in ihren Klassen. Den zweiten Platz belegten jeweils Noah und Hannah Marie Osterspey sowie Stefan Stöferle. Ebenfalls aufs Stockerl als Dritter schafften es Felix Stöferle und Theo Felder. Die übrigen TG-Athleten platzierten sich im Mittelfeld.

Zur gleichen Zeit, ebenfalls in Oberjoch am alpinen Trainingszentrum Allgäu fanden die Finalrennen der Deutschen Skiliga statt. Niklas Kärcher zeigte laut TG-Mitteilung ein mal mehr seine konstant gute Form in dieser Saison und erzielte die Plätze 27 und 28 in den beiden Riesentorläufen und Platz 23 im Slalom. An beiden Tagen waren jeweils 80 Männer am Start.

Am Ende einer langen Skiliga-Saison krönte sich das Team Allgäu-Nord I zum deutschen Mannschaftsmeister. Das Format der deutschen Skiliga soll ab der kommenden Saison unter dem Titel Ski-Bundesliga in ihrer Funktion als höchste nationale Wettkampfklasse weiter gestärkt werden.

An den nächsten beiden Wochenenden werden die letzten Wettkämpfe der Saison 2021/22 ausgetragen. Für die älteren Schüler geht es in den Bregenzerwald nach Damüls, die Jugendlichen und Aktiven beenden die Saison in Hochkrimml im Zillertal.