Gerster macht sich für U18-Testwahl stark

Im Biberacher Kreisjugendreferat, Rollinstraße 18, können Wähler unter 18 Jahren schon gut eine Woche vor der Bundestagswahl ihre Stimme abgeben. Sie nehmen Teil an U18, der Bundestagswahl für Kinder und Jugendliche.

"U18 ist eine der größten politischen Bildungsinitiativen für junge Menschen" so der Biberacher SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster. Mehr als 1000 Wahllokale öffnen bundesweit und sollen Jugendliche dazu motivieren, sich mit Politik zu beschäftigen. Am 18. September, neun Tage vor der Bundestagswahl, werden als Höhepunkt der parteipolitisch unabhängigen Kampagne alle Jungen und Mädchen unter 18 Jahren wählen können, sofern ein Wahllokal in der Nähe ist.

"Ich wünsche mir, dass in meinem Wahlkreis außer dem Kreisjugendreferat in Biberach weitere U18-Wahllokale öffnen", sagte Gerster. Interessierte können sich auch an sein Büro in der Biberacher Poststraße 7 wenden.

Über U18 setzen sich schon vor dem Wahltermin junge Menschen in der gesamten Bundesrepublik auf unterschiedlichste Weise aktiv mit Politik auseinander. In Deutschland gibt es bisher rund 650 U18-Wahllokale in Schulen, Jugendeinrichtungen und an Orten, an denen sich Kinder und Jugendliche engagieren.

Zum Netzwerk U18 gehören neben dem Deutschen Bundesjugendring das Deutsche Kinderhilfswerk, die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland, die Deutsche Jugendfeuerwehr, Pfadfinderverbände und Landesjugendringe.