German Cross Country in Walldorf

Im 20. Jahr der German-Cross-Country-Serie (GCC) durfte ein Veranstalter der ersten Stunde nicht fehlen. Der MSC Walldorf/Werra war bis jetzt jedes Jahr bei der Serie dabei, kann also auf reichlich Erfahrung zurückgreifen. Trotz Sonne und trockenen Bedingungen hatte der Veranstalter alles gut im Griff, es wurde immer rechtzeitig und in der richtigen Dosierung gewässert, so dass jeder der rund 740 Teilnehmer gute Streckenbedingungen vorfand. Die Strecke verlief über die Motocross-Strecke des Vereins, Wiesen und durch einen Wald mit Auf- und Abfahrten.

Für den AMC Biberach waren Lukas Kerler in der Klasse XC Beginner und Larissa Mayer in der Klasse XC Women und XC Sport 2 am Start.

Lukas Kerler war in einer der stärksten Klassen mit 135 Fahrern unterwegs. Er sicherte sich den Holeshot und konnte in den nächsten Runden die Führung sogar etwas ausbauen. Beim Tankstopp nach einer Stunde lag er allerdings schon auf Platz 2, reihte sich auf Platz 3 wieder ein und konnte diesen lange halten. In der letzten halben Stunde verlor Lukas nochmals zwei Plätze und wurde am Ende Fünfter.

Auch Larissa Mayer kam gut vom Start weg und war nach der ersten Runde auf dem siebten Platz. Durch das Wässern der Strecke war sie in den ersten Runden noch etwas glatt, aber gut fahrbar. Nach einer Stunde musste Larissa etwas langsamer fahren, da die Kondition nachließ und sie fiel auf den neunten Rang zurück, ein Ergebnis mit dem sie sehr zufrieden ist. In der Gesamtwertung steht sie nun auf Platz 8.

Da die Strecke in Walldorf viel Spaß macht beim Fahren, entschied sich Larissa am Sonntag erneut zu starten, dieses Mal in der Gruppe XC Sport 2. Da die Strecke inzwischen nicht mehr so optimal war, war es äußerst kräftezehrend beim Fahren, vor allem, weil der Vortag noch in den Knochen steckte. Fahren war ein Kampf gegen sich selbst, aber Larissa gab nicht auf und zog es bis zum Ende durch. Hier wartete der 25. Platz auf sie und die Genugtuung, sich selbst besiegt zu haben.