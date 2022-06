German Cross Country in Venusberg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim driteen Lauf der German-Cross-Country-Serie (GCC) in Venusberg zeigte sich der Wettergott wieder von seiner besten Seite. Bei trockenem und warmem Wetter mussten Teile der Strecke gewässert werden. Die Strecke selbst war gegenüber den Vorjahren leicht verändert. Es gab weiterhin Wald-Single-Trails, Acker, Steinbruch und eine kleine Motocross-Strecke, das Steinfeld wurde jedoch heraus genommen. Zum Leidwesen von AMC-Biberach-Fahrerin Larissa Mayer (Klasse XC Woman) hatte der Veranstalter zusätzlich einige Passagen der Strecke für ihre Klasse heraus genommen, so dass die Runden relativ kurz waren.

Der Start verlief nicht zur Zufriedenheit von Larissa Mayer. Aufgrund des Wässerns musste man die ersten paar Kurven auf dem Acker noch vorsichtig nehmen, aber sie konnte zunächst gut mithalten. Bedingt durch die Kürze der Strecke verging die Zeit sehr mühsam und es fanden sich keine Passagen, bei denen man sich erholen konnte. Nach 30 Minuten wurden die Rahmenbedingungen Staub und Hitze zu anstrengend für sie und sie fiel zurück. Erst eine gute Stunde später konnte sie wieder einen guten Fahrrhythmus finden, aber da war es zu spät, um noch aufzuholen. Sie beendete das Rennen auf dem 9. Platz und steht nun in der Meisterschaft auf Rang 8. „Das Rennen war ein einziger Kampf gegen mich selbst“, war ihr Resümee des Tages.

Am nächsten Tag startete sie in der Klasse XC Sport 2. Da sie dieses Rennen nur als Training betrachtete, konnte sie entspannter fahren. Schon im Vorfeld entschied sie sich, gemeinsam mit der Klasse XC Sport 1 aus der letzten Reihe zu starten, was sich dann jedoch als Fehlentscheidung erwies. Ein Fahrer vor ihr fiel in der zweiten Kurve vor ihr hin, sie fuhr direkt in ihn rein und stieg über den Lenker ab. Sie fuhr zeitgleich mit dem gestürzten Fahrer wieder los. Nach drei Kurven blieb dieser jedoch plötzlich auf einer Geraden mitten in der Strecke einfach stehen und Larissa konnte mit knapper Mühe einen Crash vermeiden. Ab der zweiten Runde musste sie oft Platz machen, um die schnelleren Fahrer vorbei zu lassen. Nach 45 Minuten ging sie in die Box, um sich zu regenerieren: die Hitze und der Staub sowie das Rennen vom Vortag forderten ihren Tribut. Nach 30 Minuten ging sie wieder auf die Strecke um das Rennen fertig zu fahren, denn trotz all der Widrigkeiten machte ihr die Strecke enorm viel Spaß.