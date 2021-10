Gerhard Schreg zum Ehrensänger ernannt

Die 174. Hauptversammlung des Männergesangvereins Frohsinn Biberach hat dieses Jahr wegen der Corona-Pandmie erst kürzlich abgehalten werden können. Vorsitzender Rudolf Junginger konnte sich für das Vereinsjahr 2020 kurz fassen, denn drei Wochen nach der Hauptversammlung im März 2020 ging ganz Deutschland in den Corona-Lockdown. Dass daraus 18 Monate Stillstand werden, war für alle nicht absehbar.

Das Jahr 2020 endete für den Verein mit der Absage aller geplanten Aktivitäten. Die einzige Veranstaltung wurde zusammen mit Chorisma Warthausen, als Aktion „Deutschland singt“ am 3. Oktober 2020 zu 30 Jahre friedliche Wiedervereinigung, im Spitalhof begangen. Mit diesem Sachstand ging Frohsinn dann auch in das Jahr 2021, von dem angenommen wurde, dass sich die Lage ab Februar wieder normalisiere. Es kam aber anders. Die Corona-Lage stufte Singen und Musizieren als eine der gefährlichsten Hobbys ein. Erst nach zaghaften Versuchen im Freien zu üben, wurde dann kurz vor den Sommerferien das Singen in Räumen unter vielen Auflagen wieder gestattet. Im Bericht des Chorleiters Simon Föhr war das Bemühen nach Auftrittsmöglichkeiten deutlich zu spüren. Es gelang beim „Spaß am Samstag“ im Juli dieses Jahres die Freude am Singen in der Stadt Biberach zu wecken. Eine Serenade konnte an einem Freitagabend, Anfang August in der noch stehenden Kulturbühne im Spitalhof durchgeführt werden.

Zum Abschluss des diesjährigen Sommers erinnerte Simon Föhr auch an die Aktion der deutschen Wiedervereinigung am 3. Oktober. Positiv wurde vom Verein die Unterstützungsaktion des Landes und des Schwäbischen Chorverbands mit Förderungen für 2020 und 2021 aufgenommen, die der Vereinskasse gut taten. Für den Verein wurde es auch bitter, das für 2021 vorgesehene Jubiläum „175 Jahre Frohsinn“, wegen Corona auf den 12. November 2022 verschieben zu müssen.

Doch auch Gutes konnte der Vorsitzende vermelden. Für 50 Jahre aktives Singen und 24 Jahre als stellvertretender Vorsitzender wurde Gerhard Schreg zum Ehrensänger ernannt. Bei anstehenden Wahlen wird seltenst um die zu besetzenden Ämter gerungen. Gerhard Schreg erklärte sich deshalb bereit, das Amt nochmals für drei Jahre zu übernehmen. Als Nachfolger für den ausscheidenden Schriftführer Johannes Schapmann konnte Benno Weckerle gewonnen werden. Mit dem Dank an die beiden Gewählten Gerhard Schreg und Benno Weckerle sowie die Verabschiedung des scheidenden Johannes Schapmann, schloss die Versammlung.