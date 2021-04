Gerhard Föhr ist mehr als 40 Jahre als Vogelschützer aktiv

Vogelschützer Gerhard Föhr aus Ringschnait ist schon seit mehr als 40 Jahren, seit seiner Schulzeit, aktiver ehrenamtlicher Vogelschützer. Zahlreiche Nistkästen für verschiedene Vogelarten und Fledermäuse hat er in der Umgebung von Ringschnait aufgehängt, welche er betreut. Kürzlich bekam er über den Nabu Ochsenhausen wieder einen finanziellen Zuschuss von der Postcode Lotterie aus Düsseldorf dafür. Besonders freue ihn, dass der Weißstorch in Ringschnait auf dem Kirchturmdach brütet, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Hier half Gerhard Föhr auch mit, im vorigen Jahr ein Nest zu aufzbauen. „Früher hätte man alles verwettet, dass in Ringschnait mal ein Storch heimisch wird“, erklärt er. Umso größer sei heute die Freude über den Erfolg.

20 Jahre lang war Föhr Vorsitzender des Nabu Ochsenhausen. Dieses Jahr noch gibt er bei der Wahl das sehr arbeitsintensive Ehrenamt ab. Das von ihm im Jahr 2000 entstandene erste und weltweit einzige Nistkasten- und Vogelschutzmuseum in dieser Art in Ringschnait betreibt er nebst seiner beruflichen Tätigkeit als Maschinenschlosser weiterhin und ist weiterhin aktiv im Vogel- und Naturschutz. Sobald es die Corona-Vorschriften zulassen, soll auch das Museum wieder geöffnet werden, teilt er mit.

Nähere Infos zu dem Museum und den Kontaktmöglichkeiten gibt es auch online unter www.nistkastenmuseum.de