Gerd Leipold bleibt Vorsitzender des Hochschulrats

Seit 2015 ist der ehemalige Greenpeace-Chef Gerd Leipold Vorsitzender des Hochschulrats der Hochschule Biberach (HBC) – nun wurde er erneut in seinem Amt bestätigt. Als seine stellvertretende Vorsitzende wurde Professorin Annette Schafmeister aus der Fakultät Biotechnologie gewählt; dieses Amt übernimmt in der Regel ein Mitglied der Hochschule.

Das Gremium deckt in seiner Zusammensetzung die Aktivitätsfelder der HBC ab und begleitet die Hochschule in strategischen Fragestellungen und Themen, etwa der geplanten Neuausrichtung als transformative Hochschule für Bioökonomie. Es setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern aus den eigenen Reihen sowie aus verschiedenen Branchen und Institutionen zusammen. Zu den externen Mitgliedern zählen neben Leipold, der heute Climate Transparency, ein internationales Netzwerk von Thinktanks, Universitäten und Klimaorganisationen leitet, und bis 2009 Executive Director von Greenpeace International war, Albert Dürr, Geschäftsführender Gesellschafter der Wolff & Müller Gruppe, der wie der Vorsitzende bereits in der Vergangenheit dem Hochschulrat angehörte.

Neu in das Gremium gewählt wurden die Architektin und Expertin für nachhaltiges Bauen, Andrea Georgi-Tomas, der Rechtsanwalt und ehemalige Oberbürgermeister von Ulm, Ivo Gönner, die Rektorin der Universität Freiburg, Professorin Kerstin Krieglstein sowie Fridtjof Traulsen, Standortleiter Boehringer Ingelheim Biberach.

Aus dem Kreis der Hochschulmitglieder wurden Vertreterinnen und Vertreter aus allen Fakultäten sowie die Mitarbeiterin Sonja Sälzle aus dem Institut für Bildungstransfer in das Gremium aufgenommen. Die weiteren internen Mitglieder sind: Professor Marcus Dannecker (Fakultät Betriebswirtschaft), Professor Alexander Glock (Fakultät Bauingenieurwesen & Projektmanagement) und Professorin Christina Jeschke (Fakultät Architektur & Energie-Ingenieurwesen).