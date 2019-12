Gerümpelturnier steigt in Biberach

15 Mannschaften starten beim Fußball-Gerümpelturnier des FC Wacker Biberach am Samstag in der Wilhelm-Leger-Halle. Die Vorrunde in drei Gruppen mit je fünf Mannschaften beginnt um 9 Uhr.

Jeweils die beiden Ersten jeder Gruppe erreichen die Zwischenrunde, die dann um 14.40 Uhr angepfiffen wird. Dabei wird in zwei Dreiergruppen im Punktesystem gespielt, ehe die Endrundenspiele im K.-o.-Modus folgen. Das Finale ist um 16.20 Uhr vorgesehen.

Folgende Teams nehmen beim Gerümpelturnier teil: Oh Shit, Waka Waka, Die fliegenden Waden, Discoboyz, Haslachs, CF Backer Wiberach, Jüngere Zeitgenossen 2013, FC Appo Madrid, Nike Stars, Team Habibi, Garage 4, Füße Gottes, FC Traktor, SC Stöhrtastisch, Türkspor.O.