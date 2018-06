23 Teams nehmen am Samstag, 12. Dezember, beim Fußball-Gerümpelturnier in Biberach in der Halle des Berufschulzentrums teil. Die Vorrundenspiele beginnen um 9 Uhr in zwei Gruppen, die durchweg mit Kickern aus Biberach oder der Umgebung bestückt sind.

Ab 13.20 Uhr tragen die auswärtigen Mannschaften ihre Vorrundenspiele aus. Die Zwischenrunde beginnt um 18.20 Uhr, das Endspiel soll um 20.20 Uhr angepfiffen werden.