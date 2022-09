Georgischer Kulturabend mit dem Frauen-Folklore-Ensemble „Tela“

Der Verein Städte Partner Biberach, Telawi-Ausschuss und das Kulturamt der Stadt Biberach laden im Rahmen der Georgischen Wochen am Sonntag, 9. Oktober, um 19.30 Uhr zu einem georgischen Kulturabend in die Gigelberghalle ein.

Das Frauen-Folklore-Ensemble „Tela“ wurde 2019 in der kachetischen Landeshauptstadt Telawi gegründet. Die professionellen Musikerinnen, die durch die Liebe zur Musik zusammengebracht wurden, spielen Panduri (georgisches Dreisaiten-Instrument), Salamuri (georgische Blockflöte) und Doli (georgische Handtrommel). Georgischer Gesang wird auf traditionelle Weise mit dem passenden Tanz dargeboten und führt die Zuschauer durch die reichhaltige kaukasische Geschichte. Die Volkslieder und georgischen Choräle werden in mehrstimmiger Polyphonie vorgetragen. Das traditionelle, folkloristische Repertoire des Ensembles „Tela“ ist sehr vielfältig und umfasst alle Regionen in Georgien. Darüber hinaus bietet die Gruppe auch moderne Fassungen zeitgenössischer Komponisten dar. Überwiegend werden die Stücke a cappella und nur von den genannten Instrumenten begleitet vorgetragen. Der georgische Kulturabend wird abgerundet durch den Ausschank von georgischem Wein und untermalt von Bildaufnahmen aus der georgischen Partnerstadt Telawi.

Eintrittskarten für alle Veranstaltungen sind beim Kartenservice im Rathaus der Stadt Biberach, Marktplatz 7/1, am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr, am Mittwoch von 8.30 bis 18 Uhr und Samstag von 8.30 bis 12.30 Uhr erhältlich. Online sind Tickets unter www.kartenservice-biberach.de buchbar. Telefonische Kartenbestellung ist bei Schwäbisch Media, Telefon 0751/29 555 777, möglich.