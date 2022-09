Georgische Wochen in Biberach mit Kunst, Kultur und Kulinarik

Im dritten Anlauf finden nun in Biberach die sechsten Georgischen Wochen mit zahlreichen Veranstaltungen vom 30. September bis 18. November statt. Pandemiebedingt gab es 2020 und 2021 keine regulären Partnerschaftswochen, umso größer ist jetzt in Biberach die Freude auf die georgischen Freunde.

Veranstaltungen werden rund um die georgische Kultur von bildender Kunst über Musik bis hin zur Kulinarik angeboten. Die Georgischen Wochen bieten einen Rundumschlag, um die vielfältigen Aspekte der Biberacher Partnerstadt Telawi am Rande des Kleinen Kaukasus kennenzulernen. Die Ausstellung „Die Freundschaft lebt! Telawi schaut nach Biberach“ eröffnet am Samstag, 8. Oktober, die Georgischen Wochen offiziell und beleuchtet verschiedene Aspekte der Städtepartnerschaft aus Sicht der Partner in Telawi. Das Frauen-Folklore-Ensemble „Tela“ gastiert am 9. Oktober mit typisch polyphonen Liedern. Am 11. Oktober gibt es die Gelegenheit, das wesentliche Werk der georgischen Volksdichtung, das Epos „Der Recke im Tigerfell“, kennenzulernen. Kulinarischer Höhepunkt ist das georgische Gastmahl (ein Supra) am 15. Oktober mit typisch georgischem Essen. Ein weiteres Highlight: Die Künstlerin Nino Mrelashvili stellt ihren ganz eigenen Malstil vor.

Ein ausführlicher Flyer zur Veranstaltungsreihe liegt an vielen städtischen Stellen und Geschäften zum Mitnehmen aus. Er ist auch zu finden unter www.biberach-riss.de oder www.StaedtePartnerBiberach.de. Die Georgischen Wochen werden vom Telawi-Ausschuss im Verein Städte Partner Biberach und der Stadt Biberach veranstaltet.