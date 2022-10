Georgische Kunst noch bis zum 18. Oktober

Noch bis zum 18. Oktober sind die Werke zweier georgischer Künstlerinnen in Biberach zu sehen. Neben Gemälden wird dabei auch Schmuck zum Verkauf angeboten.

Mit großem Erfolg, hochkarätigen Darbietungen und Vorträgen warten aktuell die Georgischen Wochen in Biberach auf – auch und vor allem durch die Gäste aus der Partnerstadt Telawi. Die rund 20 Musiker und Künstler werden in den nächsten Tagen nach Georgien zurückkehren. Daher sind die Werke der beiden Künstlerinnen Nino Mrelashvili und Xatuna Mumlauri nur noch bis zum 18. Oktober zu bewundern und zu erwerben.

Die Malerin und Designerin Nino Mrelashvili stellt ihre Bilder in den Räumen der Jugendkunstschule aus, Xatuna Mumlauris aufwändig hergestellter Emailschmuck kann in der Galerie von Jutta Graf, der Galerie für zeitgenössischen Schmuck in der Hindenburgstraße, in Augenschein genommen und auch dort erworben werden. Für beide Ausstellungen ist der Eintritt frei.

Zum Anschluss der beiden Ausstellungen gibt es am Dienstag, 18. Oktober, zwischen 15 und 17 Uhr eine Finissage im Foyer der Jugendkunstschule. Beide Künstlerinnen werden anwesend sein und nochmals sich und ihre Werke vorstellen. Das 31-jährige Multitalent Nino Mrelashvili gibt ihre Bilder (im Format ca. 30x50 Zentimeter bis ca. 50x70 Zentimeter) zu einem sehr günstigen Preis zwischen 50 und 300 Euro ab (teilweise werden ihre Werke im Internet laut Verein Städte Partner Biberach für deutlich mehr als 1000 Euro gehandelt), um sich auch so bei den Biberachern für die erlebte Gastfreundschaft zu bedanken.