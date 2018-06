Georg Strobel baut Führung aus

Trialfahrer Georg Strobel hat durch die Plätze zwei und drei beim sechsten und siebten Lauf zur Südklassik-Serie seine Führung in der Gesamtwertung in der Klasse der Twinshock-Fortgeschrittenen deutlich ausgebaut. Matthias Leitritz wurde am zweiten Tag Dritter. Michael Strobel, der nur am zweiten Tag fahren konnte, ging durch seinen Sieg knapp in Führung in der Gesamtwertung bei den Twinshock-Experten.

Da das Südklassik-Trial in Unterthingau sehr kurzfristig anberaumt wurde, hielt sich die Starterzahl in Grenzen. Das Trial-Team Garmisch-Partenkirchen (GAP) organisierte die Veranstaltung in Kooperation mit dem AMC Unterthingau, der parallel dazu sein Alpenpokal-Trial ausrichtete. Die Sektionsbauer des Trial-Team GAP und Georg Strobel bauten neun Sektionen, eingebettet in einen sechs Kilometer langen Rundkurs. Nur sehr wenige Spurpfeile waren in den Sektionen zu finden, die Schwierigkeit ergab sich aus dem Gelände selbst mit seinen Waldhängen, Wurzeln und Natursteinen. Gefahren wurden an beiden Tagen drei Runden. Am zweiten Tag wurden die Sektionen etwas verschärft, aber die Punktezahl wurde deswegen nicht höher.

Georg Strobel (Klasse Twinshock-Fortgeschrittene) leistete sich am ersten Tag eine Fünf und konnte nur dank einer höheren Anzahl an Nullsektionen den zweiten Platz erreichen. An Tag zwei wurde er mit nur zwei Fehlerpunkten und einer Nullrunde Dritter.

Matthias Leitritz und Michael Strobel fuhren an Tag zwei in der Klasse der Twinshock-Experten. Leitritz verbesserte sich in jeder Runde um einen Fehlerpunkt und erreichte Platz drei. Michael Strobel konnte die letzte Runde nullen und belegte damit Platz eins.

Die nächste Südklassik-Veranstaltung findet Ende Juli in Kiefersfelden statt.