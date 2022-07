Geologie-Zirkel Biberach auf Exkursionen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach den Corona-Einschränkungen hat der Geologie-Zirkel Biberach wieder seine Exkursionen zu geologischen Zielen aufgenommen. Der erste Ausflug galt der Westalb. Der Leiter der Gruppe, Dr. Elmar Schöllhorn, schilderte zunächst die Abfolge der Sedimentschichten von Schwarz- über Braun- zu Weiß-Jura. Er erläuterte ihre Entstehung, insbesondere wie diese Gesteinsschichten unter den jeweiligen Ablagerungsbedingungen zu ihrer jeweils charakteristischen Färbung kamen. Dann ging es in den obersten Bereich der Alb, den Weißen Jura, aufgeschlossen im riesigen Steinbruch von Dürbheim am Albtrauf nördlich von Tuttlingen. Perfekt gebankte Kalke des Weißen Jura stehen dort an, eine Fülle von Fossilien, insbesondere Ammoniten, springen einem dort geradezu ins Auge; sie wurden besprochen und gesammelt. Der Rundblick vom Alten Berg bei Böttingen galt der nahen Alb-Hochfläche und reichte zum Schwarzwald, über das Hegau bis zu den Alpen. Bei Gosheim waren typische Mergel des Braunen Jura zugänglich. Den Abschluss bildete der Besuch im hervorragenden Fossilienmuseum des Holcim-Zementwerks in Dotternhausen, das in den berühmten Posidonienschiefern des Schwarzen Jura liegt. Hier wurden wertvollste Funde perfekt präpariert und äußerst ansprechend ausgestellt. Zum Ausklang wurde in Schömberg eingekehrt.

Der Geologie-Zirkel ist eine Gruppe von Geologie-Interessierten, die sich regelmäßig zu Vorträgen und Exkursionen treffen, um sich über Themen der Erdwissenschaften auszutauschen und Geologie in der Landschaft zu erleben (www.geologie-zirkel-biberach.de).