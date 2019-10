Genusslauf führt nach Schwendi

Der Lauftreff Burrenwald veranstaltet zum Saisonende am Samstag, 26. Oktober, den neunten Genusslauf von Mettenberg nach Schwendi. Gestartet wird in Mettenberg beim Kindergarten (Ortsausgang Richtung Laupertshausen) in drei Gruppen.

Für Gruppe eins geht es um 14 Uhr los, geleitet wird sie von Olivia Müller. Gelaufen wird der Kilometer in etwa 6:15 Minuten. Die zweite Gruppe wird ab 14.15 Uhr von Christoph Locherer angeführt und läuft einen Kilometer in circa 5:30 bis 5:45 Minuten. Die etwas schnellere dritte Gruppe leitet Willi Waibel mit einem Kilometertempo von rund 5:15 bis 5:30 Minuten und startet um 14.25 Uhr. Die rund 17,5 Kilometer lange Strecke führt über Laupertshausen, Maselheim, Schönebürg nach Schwendi zur Turnhalle (Richtung Laupheim), wo laut Pressemitteilung auch Duschmöglichkeiten bestehen. Im Anschluss lassen die Sportler den Lauftag in der Gastwirtschaft Gerberwiesen ausklingen. Wer sein Auto zuvor nach Schwendi bringen möchte, sollte sich um 13.15 Uhr am Kindergarten in Mettenberg einfinden.