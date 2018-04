Genießerlauf geht in die zweite Runde

Der Biberacher Genießerlauf geht in die zweite Auflage. Sie findet am Sonntag, 21. Oktober, statt. Dazu haben sich die Organisatoren, der Verein Biberacher Lauffreunde, nach dem großen Erfolg des Genießerlaufs im vergangenen Jahr entschlossen. Die Anmeldung ist ab Sonntag, 1. April, im Internet möglich. Als Auftakt gibt es am Donnerstag, 12. April, eine Veranstaltung mit Lauftrainer Herbert Steffny.

Mehr als 1100 Läufer gingen bei der Premiere im Oktober 2017 als 3x7-Kilometer-Staffel oder auf der Halbmarathondistanz auf die Strecke zwischen Biberach und Ingoldingen. Bei der Neuauflage des Laufs möchten die Organisatoren Bewährtes vom Vorjahr beibehalten und ein ganz besonderes Erlebnis für alle Läufer und Zuschauer an der Strecke schaffen.

So werden wie 2017 der BKK-Verbund-Plus-Halbmarathon und der Kreissparkasse-Biberach-Staffellauf angeboten. Die Teilnehmerzahl wird zudem auf insgesamt 1500 begrenzt, um das Flair und die Atmosphäre beizubehalten. Die abwechslungsreiche Strecke mit dem reizvollen Höhenprofil wird ebenfalls beibehalten. Die „Schwäbische Zeitung“ begleitet den Genießerlauf als Medienpartner.

Man wisse aus der Erfahrung des Vorjahres auch, dass noch Verbesserungen notwendig sind, heißt es von den Organisatoren. So sollen weitere Busse zum Staffelwechselpunkt bei Voggenreute eingesetzt werden. Für den Fall, dass das Wetter schlecht ist, soll dort ein Zelt bereitstehen. Zudem werde „mehr Leben“ entlang der Strecke geboten. Die Lasagne-Party in der Pizzeria Schwarz Rössle am Vorabend des Laufs (20. Oktober) wird es dieses Jahr wieder geben.

Am Laufsonntag selbst wird der Biberacher Marktplatz, wo sich Start und Ziel befinden, wieder mit verschiedenen Attraktionen belebt. Nachdem der letzte Läufer das Ziel erreicht hat, wird im Biberkeller am Sonntagnachmittag wieder die „After-Run-Party“ mit Siegerehrung stattfinden.

Als Auftaktveranstaltung zum Genießerlauf haben die Lauffreunde Biberach den früheren Marathonläufer und Lauftrainer Herbert Steffny am Donnerstag, 12. April, ab 19 Uhr zu einer Infoveranstaltung in den Vortragsraum der EnBW in Biberach (Adolf-Pirrung-Straße, beim Bahnhof) eingeladen. Steffny ist dreifacher Frankfurt-Marathon-Sieger, 16-facher deutscher Meister und Bronzemedaillen-Gewinner im Marathon bei der Leichtathletik-EM 1986 in Stuttgart.

Als Buchautor hat er mit seinen Bestsellern „Das große Laufbuch“ und „Optimales Lauftraining“ Bekanntheit erlangt. Unter dem Motto „Lächeln statt Hecheln“ vermittelt der Diplom-Biologe bei seinem Vortrag Interessantes über die allgemeinen Trainingsgrundlagen für Einsteiger, Hobbyläufer und ambitionierte Läufer. Der Eintritt zum Vortrag kostet vier Euro.

Von Sport Heinzel wird in der Pause ein Fitness-Test vorgestellt. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Kreissparkasse Biberach, der BKK Verbund Plus und Sport Heinzel statt.