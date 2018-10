Genießerlauf bringt Biberach auf Trab

Bei herrlichem Herbstwetter und einer begeisternden Stimmung an der Strecke hat der Biberacher Genießerlauf eine perfekte zweite Auflage erlebt. 1111 Läufer gingen laut Ergebnisliste auf die Halbmarathon- oder die 3x7-Kilometer-Staffeldistanz.

Schon lange vor dem Startschuss herrschte im Start- und Zielbereich auf dem Biberacher Marktplatz emsiges Gewusel: Die einen absolvierten zu hämmernden Beats ihre Aufwärm- und Dehnübungen, andere liefen sich, völlig in sich gekehrt, zwischen Holzmarkt und Marktplatz warm. Während die Startläufer der Staffeln auf dem Marktplatz blieben, wurden die Läufer der zweiten und dritten Etappe mit Bussen zum Wechselbereich bei Voggenreute gefahren.

Um 11 Uhr gab OB Norbert Zeidler den Startschuss zum BKK-Verbundplus-Halbmarathon und 391 Läufer nahmen die gut 21 Kilometer lange Strecke in Angriff . Schnell setzt sich dabei eine Spitzengruppe um den späteren Sieger Sebastian Kuhn ab.

Zehn Minuten später waren dann die Startläufer der Kreissparkasse-Biberach-3x7-Kilometer-Staffel an der Reihe. Nach dem Startschuss durch Ingoldingens Bürgermeister Jürgen Schell trabten die 240 Läufer los und versuchten, ihr Tempo zu finden. Angefeuert durch viele Zuschauer entlang der Strecke musste mancher aufpassen, dass er das Anfangstempo nicht zu schnell wählte. Die schwierigste Etappe für Halbmarathon- und Staffelläufer war der Abschnitt zwischen Kilometer sieben und 14, auf dem einige Steigungen zu überwinden waren.

Auch im Wechselbereich am Wald bei Voggenreute herrschte gute Stimmung. Dort feuerten sich die Läufer gegenseitig an. Mit mehreren Verpflegungsstellen entlang der gesamten Strecke hatten die Organisatoren dafür gesorgt, dass keinem Läufer der „Sprit“ ausging. Mit Bussen wurden die ersten beiden Läufer der Staffeln wieder nach Biberach zurückgefahren. Auch das klappte in diesem Jahr besser als bei der Premiere 2017.

Jubel brandete auf, als Sebastian Kuhn bereits nach knapp 87 Minuten die Halbmarathondistanz als Sieger beendete – knapp drei Minuten bevor der Schlussläufer der besten Staffel im Ziel ankam. Moderator Johannes Riedel sorgte dafür, dass alle Teilnehmer, die nacheinander den Zielstrich passierten, reichlich beklatscht wurden.

Jubel für den Zweitältesten

Im Zielraum stand die Cheerleadergruppe Beaverettes und überreichte allen ihre Medaillen, denn Verlierer gab es an diesem Tag keine. Mit Jubel und La Ola wurde nach knapp dreieinhalb Stunden Hidde Thomsen als letzter Läufer im Ziel begrüßt. Der Niederländer war der zweitälteste Teilnehmer am Halbmarathon und feierte am Sonntag seinen 75. Geburtstag. Der Sieg in seiner Altersklasse war ihm damit sicher, ebenso der Preis für den letzten Finisher des Tages.

Zufriedene Gesichter auch bei Constanze Harbort und Christoph Locherer vom Organisationsteam. „Das Wetter war genial, die Stimmung auch“, so Harbort. „Die Dinge, die wir im Vergleich zu 2017 verbessert haben, haben funktioniert“, so Locherer.

Die Sieger:

BKK-Verbundplus-Halbmarathon: Männer: 1. Sebastian Kuhn (Hochschule Biberach) 1:16:54; 2. Andre Glanzer (Team-Spirit) 1:19:42; 3. Markus Fajerski (Team Fajerski) 1:20:27; Frauen: Verena Andelfinger (Team 12. April) 1:25:35; 2. Elvira Rölli (SV Birkenhard) 1:32:51; 3. Annette Wax (Illerkirchberg) 1:34:49.

Kreissparkasse-Biberach-Staffel (3x7 km): 1. Redefine Your Limits (Michael Zeller, Leon Höchst, Patrick Weisser) 1:19:25; 2. LT Häusern (Michael Schmidberger, Florian Schmidberger, Patrick Betz-Mors) 1:20:53; 3. Infinite Running (Tobias Werner, Markus Holzer, Nico Russ) 1:24:28.

Alle Ergebnisse unter: www.abavent.com