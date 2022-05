Generationentreffen nach langer Zwangspause

Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause haben die Leichtathleten der TG Biberach wieder zu ihren Kreismeisterschaften eingeladen. Aufgrund der langen Wettkampfpause sind dieser Einladung nicht nur Athletinnen und Athleten aus dem Landkreis gefolgt. Auch umliegende Kreise nutzten das Angebot zum Vergleich ihrer Leistungen. An den Start gegangen sind sowohl zehnjährige Grundschüler als auch Senioren im Alter von 80 Jahren. Die Athleten der TG Biberach haben sich mit ihren Leistungen in einem sehr guten Leistungsniveau präsentiert.

M/W10: In der Altersklasse M10 gingen von der TG Biberach Alexander Lehmann und Robin Renner an den Start. Alexander startete sowohl im Hochsprung und -sprung als auch im Schlagballwurf und räumte in allen drei Disziplinen den ersten Platz ab. Alexander sprang im Hochsprung über 1,00 m. Im Weitsprung verbesserte er seine persönliche Bestleistung auf 3,43 m und warf den Ball auf eine Weite von 29,50 m. Robin trat in diesem Jahr das erste Mal bei einem Wettbewerb an. Er erreichte sowohl im Weitsprung (3,13 m) als auch im Schlagballwurf (20 m) den dritten Rang.

Jule Kappeler, Lena Ivanovas und Anna Milotzke gingen ebenfalls im Hochsprung an den Start. Jule und Lena übersprangen mit 1,00 Metern dieselbe Höhe. Aufgrund der geringeren Fehlversuche entschied am Ende Jule den Wettbewerb für sich. Anna erreichte mit übersprungenen 90 cm Platz fünf. Beim Weitsprung der zehnjährigen Mädchen duellierte sich Lena mit Jasmin Bohnert um den dritten Platz. Beide sprangen im besten Versuch auf 3,21 Meter. Jasmin hatte als weiteren Versuch mit 3,15 Meter den besseren zweiten Versuch und sicherte sich damit den Podestplatz. Anna Milotzke und Jule Kappeler schieden nach dem Vorkampf aus. Auch im Schlagballwurf erreichte Anna mit 14,00 Metern nicht den Endkampf.

M/W11: Luca Winter gewann in seinem ebenfalls ersten Hochsprung-Wettkampf in der Altersklasse M11 mit 1,24 m den Kreismeistertitel. Seine Vereinskameraden Samuel Meyer (1,15 m) und Theo Kremsler (1,06 m) verdrängte er damit auf den zweiten und dritten Podestplatz. Luca übersprang in einem spannenden Wettkampf im dritten Versuch die 1,18 m, ließ dann die 1,21 m aus und überquerte die 1,24 m ebenfalls im letzten Versuch im Schersprung. Luca befindet sich mit dieser Leistung auf den Spuren seines Vaters Marco Winter. Dieser übersprang 2006 bei den deutschen Hallenmeisterschaften die Latte bei 2,10 m und erreichte damit den fünften Platz. Im Weitsprung erreichten Samuel und Luca die exakt gleiche Bestweite (4,02 m). Auch der zweitbeste Sprung mit 3,97 m war identisch. Erst im dritten Versuch unterschieden sich die Ergebnisse um zwei Zentimeter und der Titel ging an Samuel Mayer. Im Schlagballwurf gewann Samuel mit 37,00 Meter vor Luca (30,00 m).

In der weiblichen Altersklasse der Elfjährigen verbesserte Johanna Streißle im Hochsprung mit 1,03 m ihre bisherige Bestleistung. Im Weitsprung starteten gleich fünf TG-Athletinnen. Lina Kratz gelangte mit einem Zentimeter Unterschied auf den zweiten Platz. Lara Kreuz, Maria Götz, Emily Ackermann und Valentina Bleichner verpassten den Endkampf der besten acht. Auch im Schlagballwurf erreichte Lina Kratz als einzige Athletin des Vereines den Endkampf und schloss den Wettbewerb mit 22,50 m auf Rang vier ab.

M/W12: In der Altersklasse M12 bestritten die Drillinge Amir, Bashir und Ali Nour ihren ersten Wettkampf für die TG. Im Weitsprung blieben sie mit 3,10 m (Bashir/6.), 3,01 m (Amir/7.) und 2,89 m (Nour/8.) eng beieinander. Im Ballwurf belegte Nour mit 23,00 m Rang fünf, es folgten Bashir mit 22,50 m (7.) und Amir (8.) mit 16,50 m. Auch Paul Schenk bestritt in derselben Altersklasse seinen ersten Wettbewerb. Er sprang 3,17 m weit (5.) und warf den Ball auf 26 Meter (4.). Simon Kuhn erzielte in beiden Wettbewerben den zweiten Platz (Weit: 4,24 m und Ball: 28,50 m) und verbesserte damit seine bisherige Bestleistung.

25 Mitstartern mussten stellten sich Lara Hauptmann, Lennja Streißle, Maya Reiter, Franca Koroll, Paula Zeeb, Pia Musenbock, Enisa Tirolli und Lilly Bucher in der W12. Für Lara, Maya, Paula, Pia, Enisa und Franca war es der erste Wettkampf. Die bereits routinierten Wettkämpferinnen Lilly und Lennja konkurrierten im Weitsprung um Platz eins. Lilly entschied den Zweikampf mit 4,29 m mit drei Zentimetern Abstand für sich. Pia gewann überraschend den Ballwurf mit 32,50 m. Den Endkampf erreichten auch Enisa (29,50 m/3.) und Lilly (25 m/7.). Lennja Streißle belegte im Kugelstoßen mit 4,71 m den zweiten Platz und wurde Siebte im Hochsprung mit 1,05 m (7.). Lara Hauptmann übersprang die 1,23 m (3.) und Maya Reiter den einen Meter (1,00m/8.).

M/W13: Aliena überraschte ihre Trainer mit persönlichen Bestleistungen. Sie übersprang mit 1,26 m als Beste die Hochsprunglatte, erreichte beim Ballwurf 35,00 Meter (1.) und stieß die Kugel erstmals über sieben Meter (7,04 m/1.). Im Weitsprung fehlten ihr für ihren ersten Vier-Meter-Sprung nur drei Zentimeter. Deinah Horvath konnte sich im Weitsprung (3,44 m/5.) und im Ballwurf verbessern (21,50 m/5.).

M/W14: Bei seinem ersten Wettkampf in der M14 verbuchte Hannes Unseld direkt zwei zweite Plätze mit 4,50 m im Weitsprung und 18,65 m im Sperrwurf. Nina Kremsler erreichte in der W14 im Kugelst0ßen mit einer neuen Bestleistung von 6,33 m den vierten Platz. Besser verlief es im Weitsprung mit 4,05 m (3).

M/W15: Ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen boten sich Til Fauth und Felix Rimmele in der M15. Im Hochsprung verwies Til mit 1,49 m seinen Trainingskameraden mit drei Zentimeter Unterschied auf Rang drei. Im Weitsprung war wiederum Felix drei Zentimeter besser und gewann mit einem 5-Meter-Sprung vor Til (4,97 m). Deutlicher setzte sich Til in den Wurf- und Stoßwettbewerben ab und gewann im Kugelstoßen mit 9,75 m, im Diskuswurf mit 22,34 m und im Sperrwurf mit 32,85 m jeweils mit persönlicher Bestleistung. Auch Felix verbesserte jeweils seine Bestmarke und erreichte im Kugelstoßen (7,71 m) und Sperrwurf (24,70 m) den dritten Platz. Im Diskuswurf reichten ihm 14,74 m zu Rang zwei. In gewohnter Top-Form zeigte sich Maybrit Kreye und gewann souverän im Weitsprung (4,86 m), Hochsprung (1,50 m) und im Diskuswurf (21,03 m).

M/W U18: Björn Kehrle übertraf in allen vier Wurf- und Sprungdisziplinen seine bisherigen Bestleistungen, im Hochsprung mit 1,43 m (2.), im Weitsprung mit 4,58 m (2.) und im Speerwurf mit 18,10 m (1.). Damit verwies er seinen Vereinskollegen Jonas Krohn auf die zweite Position (17,15 m). Beim Kugelstoßen zeigte Jonas bis zum fünften Versuch mit Weiten von 7,60 bis 8,16 m die besseren Leistungen. Im sechsten Durchgang übertraf ihn dann jedoch Björn um sechs Zentimneter. 8,16 m bedeutete damit für Jonas Rang vier, 8,22 m für Björn den dritten Rang. Anna Ehrhart entschied in der U18 weiblich alle fünf Disziplinen für sich. Im Hochsprung gewann sie den Wettbewerb gegen ihre Trainingskameradin Nathalie Martyres mit einer Höhe von 1,35 m. Im Weitsprung, Kugelstoßen und Diskuswerfen bildeten die TG-Athletinnen das vollständige Siegerpodest. Im Weitsprung gesellten sich zu Anna Erhart (4,61 m/1.) auch Celina Tremp (4,20 m/2.) und Natalie Martyres (4,03 m/3.). Im Kugelstoßen folgten auf Anna (10,18 m/1.), Celina Tremp (7,99 m) und Pia-Marie Porath (6,99 m). Im Diskuswurf gewann Anna mit 19,24 m vor Pia mit ihrer neuen Bestleistung 15,91 m. Den Sperrwurf entschied Anna mit 24,20 m für sich, bei Pia landete der Speer bei 15,80 m (3.).

Frauen: Martina Christ blieb im Kugelstoßen mit 9,14 m nur knapp unter ihrer Saisonbestweite von 9,18 m.

Senioren M/W55: Andreas Ostertag gewann den Diskuswurf überlegen mit 25,91 m. Bei den Damen gewann Sigrid Barlak im Kugelstoßen mit 7,24 m.

Seniorinnen W60: Als älteste Athletin der TG-Leichtathleten blieb Cena Schili im Kugelstoßen mit 8,98 m nur knapp unter ihrer Zielweite von neun Metern.

Senior M80: Werner Bruno, ältester Starter bei den Kreismeisterschaften, stellte mit 8,72 m unter Beweis, dass man auch im Rentenalter eine sehr gute sportliche Leistung erzielen kann.

Aufgrund von Corona-Infektionen werden die Laufwettbewerbe am 1. Juli nachgeholt.