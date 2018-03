Generalprobe für Ostern: Familien suchen bunte Eier

Noch dreimal schlafen, dann kommt der Osterhase. Damit die Suche nach den hoffentlich prall gefüllten Nestern am Sonntag auch problemlos klappt, haben etwa 120 Kinder bei der großen Ostereiersuchaktion der „Schwäbischen Zeitung“ mitgemacht. Dazu kamen die Sprösslinge am Mittwochnachmittag mit ihren Eltern beziehungsweise Großeltern auf den Biberacher Gigelberg. Die Aktion ist Teil der Reihe „Die Welt mit Kinderaugen“, welche die SZ in Kooperation mit Kreissparkasse Biberach, Ewa Riss und NIC Holzspielzeug Laupheim stemmt.

Mit Mütze und Schal auf der Suche nach den Ostereiern auf dem Biberacher Gigelberg: Viele Kinder haben an der SZ-Aktion teilgenommen. (Foto: Fotos: Lucia Laupheimer/ Daniel Häfele) Na, was verbirgt sich in den Taschen? Theo Felder schaut sofort nach. Er ist mit Mama Isabel und Bruder Ludwig auf den Gigelberg gekommen. (Foto: Daniel Häfele) Die Großeltern Gertrud und Manfred Maier helfen Fabian beim Auspacken der prall gefüllten Tasche. (Foto: Daniel Häfele) Das grüne Ei passt farblich doch wunderbar zur Kleidung, oder? (Foto: Lucia Laupheimer) Die Seifenblasen wurden natürlich gleich ausprobiert. (Foto: Daniel Häfele) So sieht Freude aus... (Foto: Daniel Häfele)

Im kommenden Jahr muss der Osterhase deutlich bessere Verstecke für die bunten Hühnereier auf dem Gigelberg finden. Denn die Kinder brauchten nicht lange, bis sie im Gebüsch, am Fuß einer Parkbank oder an einem Baum die Eier fanden. Zielstrebig, schnell und mit ganz viel Freude durchkämmten die Sprösslinge das Areal zwischen Gigelberghalle und Stadtbierhalle. Wer eines der blauen, grünen, orangen und roten Eier gefunden hat, der durfte sich am Pavillon der SZ eine Stofftasche schnappen. Malbuch, Stifte, Holzspielzeug, Seifenblasen, Vesperdose und Kreide – all das befand sich in der schwarzen Tasche, die natürlich sogleich durchwühlt wurde. Und wer noch genügend Energie hatte, der konnte sich auf den angrenzenden Spielgeräten austoben. Das Wetter hatte mit den Familien ein Einsehen, während der Suchaktion blieb es trocken.

Mit dabei an diesem Tag war auch Familie Felder aus Biberach. Mama Isabel hatte ihre beiden Jungs, Ludwig und Theo, für die Aktion angemeldet. Die Ostereiersuchaktion am Mittwoch war sozusagen die Generalprobe für Sonntag. „Natürlich werden auch in unserem Garten Nester versteckt“, sagt Isabel Felder. „Zu Ostern gibt es Kleinigkeiten wie ein Buch oder ein T-Shirt.“ Ein zweites Weihnachten in Sachen Geschenke gibt es auch bei Familie Schirmer nicht. „Viele Geschenke gibt es bei uns an Ostern nicht. Es bleibt bei kleinen Dingen“, sagt Silke Schirmer. Schließlich muss der Osterhase ja auch alles im Garten versteckt bekommen.

Kinderfreie Zeit für Eltern

Manfred und Gertrud Maier sind mit ihrem Enkel Fabian zur Eiersuche gekommen. „Seine Eltern haben so einen freien Tag und wir haben etwas schönes mit unserem Enkel gemacht“, lautet das Fazit von Gertrud Maier. Beide haben sich bis auf einen Kirchenbesuch für die Feiertage nicht viel vorgenommen. Und das aus gutem Grund: „Wir bereiten uns für unseren Urlaub in Kuba vor.“ Von solchen Temperaturen kann der Osterhase hierzulande nur träumen. Denn am Ostersonntag soll es mit einstelligen Werten kühl bleiben.

