Gendern als Selbstverständlichkeit

Von Agence France-Presse

Bill Ramsey - wer diesen Namen hört, denkt an zu Evergreens des deutschen Schlagers gewordenen Hits wie die „Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe“, „Souvenirs“, das „Pigalle“ oder an „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“.

Mit 90 Jahren ist der Sänger am Freitag in seiner Wahlheimat Hamburg gestorben, wie seine Plattenfirma „in liebevoller Erinnerung an einen tollen Menschen und großartigen Musiker“ am Montag mitteilte.

An Parkinson erkrankt Ramsey war der US-deutsche Star der Wirtschaftswunderzeit und darüber hinaus.