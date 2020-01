Gemischte Ergebnisse für TG-Skirennteam

Die baden-württembergischen Meisterschaften im Ski alpin sind am vergangenen Wochenende ausgetragen worden. Der Riesenslalom der Jugendlichen und Aktiven konnte trotz geringer Schneelage am Spieserlift in Unterjoch stattfinden. Für die TG Biberach waren Coco Stach und Niklas Kärcher am Start.

Während Stach das Rennen im hinteren Mittelfeld der Frauenkonkurrenz auf Platz 29 beendete, verlor Kärcher im ersten Durchgang früh durch einen Schlag in der weichen Piste einen Ski und schied aus. Den Titel des baden-württembergischen Meisters im Riesenslalom sicherte sich Nico Müller vom SC Truchtelfingen, bei den Frauen siegte Laura Zehle vom Skiclub Buchhorn.

Auch der Slalom, der am Hündle bei Oberstaufen ausgetragen wurde, stand unter dem Einfluss der warmen Temperaturen. Die Piste litt zusehends und so waren beide Durchgänge von vielen Ausfällen geprägt. Beide Athleten der TG Biberach hatten damit große Probleme, schafften es aber durch Kampf und Willen in beiden Läufen bis ins Ziel. Der Kampf zahlte sich aus, Coco Stach erreichte in der Wertung der U18 den dritten Platz.

Niklas Kärcher holte den 23. Gesamtrang des DSV-Punkterennens, was bereinigt den siebten Platz der baden-württembergischen Meisterschaft der Aktiven bedeutet. Den Sieg und damit den Titel sicherte nach zwei couragierten und vor allem im zweiten Lauf sehr cleveren Fahrten Nico Lindner von der SAS Stuttgart – zwei Hundertstel Sekunden vor Joel Bock aus Reutlingen. Schnellste Frau und damit baden-württembergische Meisterin im Slalom ist Ramona Böttinger vom Alpin Club Ulm.

Auch die älteren Schülerinnen der TG Biberach waren bei den Landesmeisterschaften am Start. Eine bemerkenswerte Leistung zeigte Luna Pitsch, die im Slalom in der Klasse U14 den neunten Platz erreichte. Im Riesentorlauf schied sie im ersten Durchgang aus. Maike Melzer klassierte sich in der U16 im Riesentorlauf als 24., im Slalom erreichte sie das Ziel nicht.

Ihre Zwillingsschwester Frauke erreichte das Ziel auf den Plätzen 31 im Riesenslalom und 22 im Slalom. Bei den Nachwuchsläufern machten hingegen die Temperaturen einen Strich durch die Rechnung. Die ersten beiden Rennen der Kids Cross Serie, die am Feldberg geplant waren, wurden verschoben. Diese Tatsache wurde jedoch genutzt und eine weitere Trainingseinheit am Diedamskopf absolviert, um für die Rennen am kommenden Wochenende bestens vorbereitet zu sein.