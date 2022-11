Gemeinschaft erleben

Nach zwei Jahren coronabedingter Unterbrechung wird von Montag, 21. November, bis Sonntag, 27. November, täglich im Martin-Luther-Gemeindehaus die 18. Biberacher Vesperkirche stattfinden. Beginn ist an allen Tagen um 12 Uhr.

Am Konzept habe sich trotz Zwangspause nichts geändert, teilen die Organisatoren der Vesperkirche mit. Pünktlich um 12 Uhr steht das Mittagessen bereit, in diesem Jahr zum ersten Mal gekocht von der Küche des Dornahofs in Riedlingen. Täglich besteht die Möglichkeit zur Wahl zwischen einem Gericht mit und ohne Fleisch samt Beilagensalat. Zu Beginn des gemeinschaftlichen Essens genießen die Gäste um 12 Uhr ein Musikstück sowie eine kurze Besinnung, nach dem Essen gibt es noch Kaffee und Gebäck.

Die Organisatoren sind froh, dass sich am Preis für das Essen und Kaffee/Gebäck nichts geändert hat: Das Mittagessen kostet einen Euro, die angebotenen Säfte und Wasser sind im Essenspreis enthalten. Wer kann, darf einen Solidaritätsbeitrag zur Deckung der Selbstkosten (rund fünf Euro) geben. Kaffee und Gebäck werden nach dem Essen auch für einen Euro angeboten.

So lädt die Vesperkirche für eine Woche zu Begegnung, Gespräch und Gemeinschaft am Tisch ein – genau das zeichne die Vesperkirchen aus, heißt es in der Mitteilung: Wohlhabende und Wohnungslose sitzen zusammen an einem Tisch, Lebensgeschichte und Religion spielen keine Rolle. Alt und Jung, Arm und Reich, Alleinstehende und Familien kommen zusammen, um ein Stück ihres Alltags beim Mittagstisch miteinander zu teilen. Durch Begegnung und gute Gespräche werden alle zugleich Gebende und Nehmende. Ältere Besucher dürfen sich freuen, dass auch in diesem Jahr das Essen an die Tische serviert werden, darin unterstützen uns 20 Schülerinnen und Schüler der Hochschule für Polizei aus Biberach.

Gemeinsame Mahlfeiern, so der Grundgedanke der Vesperkirchen, sind im christlichen Glauben seit jeher Kennzeichen für Gemeinschaft. Eine solche Gemeinschaft soll auch in Biberach nun wieder ermöglicht werden. Die Einsamkeit alleinstehender Menschen ist eine andere Form wachsender „Armut“. Alleinstehende können also gerne Bekannte oder Nachbarn zur Vesperkirche mitbringen. Übrig gebliebene Speisen können am Ende gerne in selbst mitgebrachten Behältern gegen Entgelt mitgenommen werden.

Nach der positiven Resonanz in den vergangenen Jahren geht die Vesperkirche auch in diesem Jahr bis einschließlich Sonntag: Der Abschlusstag am 27. November wird als Familientag gestaltet, der um 11 Uhr mit einen ökumenischen Familiengottesdienst beginnt, im Anschluss daran wird kostenlos ein einfaches Essen angeboten.

Der Mittagstisch wird ökumenisch von Ehrenamtlichen der Biberacher Kirchengemeinden vorbereitet und inhaltlich von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Biberach getragen. Das langjährige Leitungsteam um Hermann und Hubert Hagel mit Pfarrer Ulrich Heinzelmann hat die Verantwortung an das neue Leitungsteam Rudolf Ehmann, Thomas Opitz (Geschäftsführer der Diakonischen Bezirksstelle Biberach) und Pfarrer Gunther Wruck übergeben. Die Küche bleibt in den bewährten Händen von Joachim Mainka.