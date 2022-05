Gemeinsam zum Endspurt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„MUSIK.ZUSAMMEN.ERLEBEN“- so heißt das Motto des Kreismusikfests vom 15. bis 19. Juni, auf das der Musikverein Hochdorf aktuell mit großer Vorfreude und viel Energie hinarbeitet. Bevor es allerdings an´s Feiern geht, heißt es zunächst „AUFBAU.ZUSAMMEN.LOSLEGEN“. Dieses Motto traf auch auf Samstag, den 30. April zu. Um die 38 Musiker und Musikerinnen trafen sich und bildeten vier Teams, um die verschiedenen Arbeiten zu erledigen.

Eine der Aufgaben war es, „Helferpakete“ für die externen Helfer am Kreismusikfest zu packen. Dazu wurden 260 Tüten mit den typischen grünen T-Shirts in der richtigen Größe und Menge samt den Arbeitsplänen und Informationen bestückt. Nach dem Mittagessen wurden diese direkt den Helfern gebracht. Ein weiteres Team richtete das Probelokal sowie dessen Außenanlagen her. Schließlich sollen die am Wertungsspiel teilnehmenden Kapellen beste Bedingungen für ihre Vorbereitungen haben. Ebenso fleißig wurde am Festplatz gearbeitet. Mit Lastwagen und Hängern wurde Kies herangeschafft, damit die Abfahrtsrampen für die Parkplätze aufgefüllt werden konnten. Auch eine „Handwerkergruppe“ baute Wände für den Festzeltausbau.

Zum Glück gab es noch eine inoffizielle fünfte Arbeitsgruppe, die sich um das leibliche Wohl aller Helfer gekümmert hat.So schafft es sich eben am Besten!

Eintrittskarten und weitere Informationen finden Sie auf unsere Website unter www.hochdorf-kmf.de.