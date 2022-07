Gemeinsam schaffen wir das

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Während der Osterferien durften die Lehrkräfte und Schüler der Braith Grundschule zurück in das neu renovierte Schulgebäude in der Biberacher Innenstadt ziehen.

Ein neues Gebäude bedeutet für alle auch große Veränderungen. Nicht nur die Klassenzimmer sind neu, sondern auch der Tagesablauf ist völlig anders.

Damit alle schnell mit den neuen Strukturen zurechtkommen und wieder ein geregelter Unterricht stattfinden kann, fand ein Projekttag zum Thema „Einhalten von Regeln“ für alle Schüler und Schüle-rinnen statt.

Gemeinsam, unterstützt von ihren Klassenlehrkräften, erarbeiteten die Kinder, warum es Regeln gibt.

Weitere Einheiten fanden zu den Fragen „Wie denn eine Schule bzw. Gesellschaft ohne Regeln ausse-hen würde“, und die zentrale Frage „Was bringt es mir, wenn ich mich an Regeln halte“ statt.

Der zweite große Block hatte das Ziel, gemeinsam zu erarbeiten, welche Verhaltensregeln dafür sor-gen, dass sich alle im neuen Schulhaus wohlfühlen und wie diese dann umgesetzt werden können.

Neben den Grundpfeilern des respektvollen Umgangs kristallisierten sich Regeln wie „Ich renne nicht“ und „ich bin im Schulhaus leise“ heraus.

Regelverhalten funktioniert am besten, wenn alle an einem Strang ziehen und wenn Einsichten in Notwendigkeiten vorhanden sind. Für Kinder, die noch etwas mehr Unterstützung benötigen, wurde eine Gruppe eingerichtet, in der mehr reflektiert wird und man sich gegenseitig motiviert.

Alle sind sich einig: der Verhaltenstag hat nicht nur Spaß gemacht, er hat auch etwas gebracht!