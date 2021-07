Neue Anlaufstelle für Opfer von sexualisierter Gewalt in der Region

Die Beratungen finden persönlich, telefonisch und bald auch online statt. Sie sind kostenfrei für alle Menschen, vertraulich und bei Wunsch auch anonym möglich. Die Beratungsstelle von Brennessel in der Sennhofgasse 7 in Biberach ist montags bis donnerstags besetzt. Ratsuchende sollten im Vorfeld einen Termin vereinbaren unter Telefon 07351/3470350 oder per E-Mail an: kontakt@

brennessel-bc.de

Weitere Informationen rund um den Verein gibt es auch online unter www.brennessel-biberach.de