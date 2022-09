Gemeinsam die Energiewende vor Ort umsetzen

Die Ewa Riss und die fünf Bürgerenergiegenossenschaften (BEG) Attenweiler, Bad Schussenried-Ingoldingen, Laupheim, Riss (Maselheim, Warthausen) und Schemmerhofen im Landkreis Biberach haben eine Kooperation vereinbart, um gemeinsam die Energiewende und den Klimaschutz auf lokaler und regionaler Ebene voranzutreiben.

Die Vertreter der BEG und die Geschäftsführung der Ewa Riss haben sich am 15. September getroffen, um die neue Partnerschaft mit der Unterzeichnung eines Kooperationsvertrags zu besiegeln. Wie bereits angekündigt, findet die Marke Biber-Energie sowie deren bisherige Kunden ab dem 1. November beim Energieversorger Ewa Riss aus Biberach eine neue Heimat. Die Marke wird dort als Grünstrom-Produkt weitergeführt.

Die Ewa Riss möchte darüber hinaus Mitglied der Bürgerenergiegenossenschaften werden und künftig gemeinsam Projekte im Bereich Erneuerbare Energien umsetzen. „Wir glauben daran, dass die Energiewende in unserer Region nur erfolgreich umsetzbar ist, wenn wir unsere Aktivitäten in das Geschäftsfeld Photovoltaik engagiert vorantreiben und Investitionen in PV forcieren,“ erklärt Paul-Vincent Abs, Geschäftsführer der Ewa Riss.

Die fünf BEG haben seit ihrer Gründung schon viele Projekte zur Erzeugung von Erneuerbarer Energien und Steigerung der Energieeffizienz umgesetzt. Die meisten davon sind PV-Dachanlagen. „Wir freuen uns, dass wir die Ewa Riss als Mitglied und Partner für uns gewinnen konnten, um gemeinsam die Energiewende im Landkreis umzusetzen,“ so Jürgen Müller, Vorstandsvorsitzender der BEG Riss. Darüber hinaus bleiben die BEG weiterhin aktive Markenbotschafter der Marke Biber-Energie und werden damit zu einem wichtigen Vertriebspartner für die Ewa Riss.